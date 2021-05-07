Причина смерти Владимира Качана: артиста погубил коронавирус

Актер Владимир Качан. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

18 мая Владимиру Качану должно было исполниться 74 года. В этот день он планировал быть на сцене - в спектакле «Последний ацтек» по пьесе Виктора Шендеровича. Но до своего дня рождения Владимир Андреевич не дожил. Причиной смерти Владимира Качана стали осложнения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

В этом театре на Трубной площади Владимир Качан служил ровно 30 лет. В последний раз он вышел на сцену 18 апреля. Это был спектакль "На трубе". Он играл Льва Толстого. И через несколько дней почувствовал недомогание, которому сперва не придал значения. Потом у него резко поднялась температура, пришлось вызывать врачей. В больнице он попал в реанимацию на аппарат ИВЛ, но самочувствие его не улучшилось. За два дня до смерти Владимира Качана ввели в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел.

В театре на Трубной площади народный артист переиграл множество разных персонажей. Он трижды был Тригориным в разных вариациях «Чайки», не только знаменитой чеховской, но и сочиненной Борисом Акуниным, и композитором Александром Журбина. Качан был занят и в легендарном для этого театра спектакле «А чой-то ты во фраке», и в эксцентричном «Медведе», комедийном «Последнем ацтеке», современном «Доме», спектакле-импровизации «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное»…

А еще он был прекрасным музыкантом. Ни один клубный вечер не обходился без его гитары, его шуток, его песен. Музыкальный талант обнаружился еще в юности. Когда он учился в Щукинском училище, он делил комнату в студенческом общежитие со своим другом, однокурсником Леонидом Филатовым. Качан писал музыку, Филатов - стихи. Совершенно естественно, что именно в этот период в соавторстве с Филатовым были написаны шлягеры «Оранжевый кот», «Ленка», «Дневник прапорщика Смирнова» и многие другие. После учёбы Владимир Качан работал в оркестре Леонида Утёсова, совмещая театр и эстраду. В последние годы он часто выступал с концертами в «Гнезде глухаря».

Он и в кино играл музыкантов. Его первая небольшая роль была в фильме «Путина» - он сыграл музыканта ВИА, в следующей картине он мелькнул в эпизодической роли, которая в титрах значилась как «парень с гитарой».

Владимир Качан говорил в интервью, что существует в трех творческих измерениях: театр, музыка, литература. И трудно было определиться, что для него важнее.