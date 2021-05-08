Иерусалим охватили беспорядки: в столкновениях с израильской полицией пострадали десятки мусульман

. Фото: REUTERS

В Иерусалиме, право на обладанием которым декларируют израильтяне и палестинцы, пятничная молитва на Храмовой горе продолжилась столкновениями между мусульманами и израильскими полицейскими.

Арабы забрасывали служителей правопорядка бутылками, камнями, петардами. Шесть полицейских получили травмы. Также пострадали 53 мусульманина.

Для прекращения беспорядков и столкновения израильские силовики решили перекрыть доступ молящихся на Храмовую гору, также была отключена трансляция происходящего в мечети.

. Фото: REUTERS

Одновременно с этим вновь вспыхнули беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах, населенном арабами. Именно там несколько дней назад произошел инцидент, напоминающий печально известное задержание Джорджа Флойда в Миннеаполисе, послужившее толчком для массовых протестов не только в США, но и во всем мире.

Во время задержания израильские служители правопорядка использовали по отношению к манифестанту тот же прием, что и в США – мужчину свалили на землю и прижали коленом шею. Фото и видео с места происшествия моментально разлетелись по СМИ и соцсетям.

Шесть полицейских получили травмы. Также пострадали 53 мусульманина. Фото: REUTERS

СМИ, специализирующиеся на проблемах Ближнего Востока, отмечают, что в арабском секторе интернета фото и видео задержания палестинца активно распространяют, всячески подчеркивая схожесть с делом Флойда. По мнению журналистов и блогеров, это может свидетельствовать о серьезной подготовке нового раунда палестино-израильского конфликта, центром которого может стать именно Иерусалим.