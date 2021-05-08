В Китае становятся сверхпопулярными плавание и дайвинг в костюмах русалок

Дада Ли начала выступать с подобными номерами в аквариумах в 2015 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На китайском острове Хайнань прошли соревнования пловцов, облаченных в костюмы морских русалок.

Этот новый вид плавания стал очень популярным среди китайцев.

В водной феерии участвовало более сотни человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, шоу водных русалок побило все рекорды страны.

- Техника плавания в таких костюмах - не очень сложная, - объясняет одна из фанаток этого своеобразного вида спорта Дада Ли. - Это смесь фридайвинга и синхронного плавания с использованием моноласты.

Именно для того, чтобы зрелище было максимально приятным эстетически, моноласту сделали похожей на хвост русалки. И пловцы ради забавы стали еще и облачаться в яркие костюмы. Таким образом, соревнования превращаются в настоящее водное шоу.

- Мы должны использовать свой живот и талию, чтобы двигаться как дельфины, или как русалки, - продолжает Дада Ли. - Требуется практика, чтобы достичь плавности и элегантности при движении в воде.

Дада Ли начала выступать с подобными номерами в аквариумах с несколькими другими пловчихами в 2015 году. Видео их номеров быстро набирало популярность в соцсетях, а потом и другие китайцы стали учиться плавать с русалочьим хвостом.

В Китайской ассоциации инструкторов по дайвингу говорят, что в КНР сейчас много спортшкол и секций, предлагающих занятия этим видом спорта. «Русалки» - как женщины, так и мужчины – составляют сегодня треть всех обучающихся в школах дайвинга.