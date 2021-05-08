В Израиле военнослужащая снимала в душе коллег для своего друга

3а последний год количество жалоб на сексуальные домогательства в израильской армии возросли на 24%. Фото: Shutterstock

Окружной военный суд в Израиле рассматривает дело в отношении двух военнослужащих службы тыла. Согласно материалам дела, девушка фотографировала обнаженных подруг-сослуживиц без их ведома и отправляла снимки своему молодому человеку, который служит капралом в этой же части.

В ходе разбирательства военнослужащая призналась, что фото она делала по просьбе бойфренда, а ее соседки по комнате о вынужденных фотосессиях ничего не знали. Как правило, съемками доморощенная папарацци занималась в тот момент, когда ее соседки находились в душе. Известно, что фото отправлялись капралу.

В интересах следствия имена и фамилии участников процесса пока не разглашаются.

Согласно обвинительному заключению, и рядовой, и капрал, причастны к нарушению прав личной жизни и непристойному поведению.

По заявлению издания «Исраэль ха-йом», за последний год количество жалоб на сексуальные домогательства в израильской армии возросли на 24%. Высокопоставленные военные заявляют, что рост подобных преступлений напрямую связан с пандемией и карантином.