В ООН отмечают День Победы

Знамя Победы над рейхстагом, май 1945 года.

Постоянные представительства стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы в Москве при информподдержке Службы новостей и ресурсов ООН в соцсетях на русском языке запустили проект «Искусство Победы».

В аккаунтах Twitter и Facebook будут рассказаны истории о том, как представители всех республик СССР — художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы — крепили патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу.

В те годы искусство превратилось в одно из важнейших орудий обшей борьбы, позволявших правдиво изобразить, в том числе для будущих поколений, трагедию войны и прославить подвиг советского народа.

Также с подписчиками организаторы проекта поделились редкими архивными фото- и видеоматериалами.

Совместная инициатива стран СНГ стала уже доброй традицией, позволяющей воздать дань памяти героям Великой Отечественной войны на площадке ООН. Несмотря на пандемию, бывшие советские республики остаются едиными в прославлении миллионов людей разных национальностей из всех республик бывшего СССР, сокрушивших нацизм.

Генассамблея ООН в 2004 году провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне.

Ассамблея подчеркнула, что это историческое событие создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны и призвала государства-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами при центральной роли ООН.