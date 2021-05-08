Во Флориде торжественно открыли бюст Героя Советского Союза

Марсель Альбер - летчик эскадрильи "Номандия-Неман".

В американской Флориде состоялась торжественная церемония открытия бюста Марселя Альбера – французского летчика, упокоившегося на американской земле. В ходе церемонии был исполнен гимн Советского Союза.

Установка бюста авиатора легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» планировалась в канун 10-летней годовщины его смерти, но из-за коронавирусной пандемии была перенесена на этот год.

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к участникам церемонии:

- Жизненный путь Марселя Альбера является примером беспрецедентного мужества, самопожертвования и героизма. Он вошел в число первых французских летчиков, прибывших в СССР в конце 1942 года. Как вспоминал сам герой, добровольцы просили лидера комитета «Сражающаяся Франция» генерала Шарля де Голля направить их на Восточный фронт, «поскольку русские вели настоящую борьбу». В составе советско-французской эскадрильи Марсель Альбер принял участие в решающих сражениях с фашистами. К окончанию войны на его счету было 193 боевых вылета и 23 сбитых вражеских самолета. За проявленную доблесть он был удостоен звания Героя Советского Союза. Подвиг французских пилотов, воевавших на советско-германском фронте, навсегда останется в сердцах россиян. Мемориалы в их честь установлены в пяти российских городах… Боевая слава авиаполка «Нормандия-Неман» является ярким примером единения стран антигитлеровской коалиции. Победа над нацизмом является нашим общим великим достоянием. Священный долг нынешних поколений – сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу и подарил нам будущее.

В США Альбер переехал из Франции после войны, женившись на американке. На его похоронах присутствовали российские, французские и американские дипломаты и военные.