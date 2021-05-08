«Локомотив» сделает свои выводы»: Нигматуллин прогнозирует победу «Локо» в дерби с «Динамо»

Матч "Локомотив" - "Динамо" состоится в субботу 8 мая в 16-30 мск. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Московский «Локомотив» продолжает борьбу за места в Лиге чемпионов. Но после разгромного поражения от «Зенита» в прошлом туре не всё зависит от «железнодорожников». «Локо» отстаёт от «Спартака», занимающего второе место, на одно очко. Теперь не только победы в оставшихся матчах, но и оплошность красно-белых позволят «Локомотиву» оказаться в ЛЧ на следующий сезон.

На очереди у «Локомотива» московское дерби против «Динамо». Экс-голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин дал прогноз «Комсомолке» на предстоящую игру. Вратарь отметил, что обе команды подойдут к очному противостоянию в противоречивой форме.

— Прекрасная афиша предстоящего тура. Две московские команды, которые проводят неплохой сезон. Но и «Локомотив», и «Динамо» к этому матчу подходят в неоднозначном состоянии. Да, у «Локо» была прекраснейшая серия побед после зимней паузы, но меня тревожит последний матч с «Зенитом». Уж слишком команда в этом матче развалилась. Ничего не могли противопоставить чемпиону. «Динамо» в этом сезоне выступает не стабильно, у меня даже нет по ним однозначного впечатления. Сложно предположить, в какой форме «Динамо» подойдёт к этому матчу, но игра принципиальная, тут всё может быть. Играть они будут на победу. Всё же предполагаю, что «Локомотив» победит — 2:1, — заявил Нигматуллин kp.ru.

После фантастической серии «Локомотива» из 11 побед подряд, команда Николича развалилась в самом принципиальном матче года. «Локо» подарил «Зениту» чемпионство на питерском поле, проиграв синие-бело-голубым 1:6. Нигматуллин оценил психологическое состояние команды после той игры и рассказал, как «Динамо» может воспользоваться уроками от «Зенита».

— После такого матча хочется побыстрее его забыть и отмазаться. И сделать это в ближайшем матче, как раз с «Динамо». У «Локомотива» есть такой шанс, если они обыграют динамовцев. «Динамо» проанализировали игру «Локомотива» с «Зенитом». Они уже знают, каким образом справляться с отличной обороной «железнодорожников». Но нужно не забывать, что и «Локомотив» сделает свои выводы. Мотивация попасть в Лигу чемпионов огромная. Думаю, они заслужили выход в ЛЧ по этому сезону. Предполагаю, что они займут второе место в чемпионате.