Плюсы и минусы для самозанятых: как платить минимальные налоги государству

К самозанятым принято относить ряд малых предпринимателей и тех, кто время от времени оказывают какие-то платные услуги: парикмахеры на дому, няни, репетиторы, владельцы арендных квартир и т.д. Фото: Shutterstock

С 2019 года в России действует режим самозанятости. Сначала его ввели в четырех пилотных регионах. А с июля прошлого года распространили на всю страну. За это время число самозанятых выросло до 2,2 млн человек. «Комсомолка» о плюсах и минусах для самозанятых, разъясняет, зачем нужен этот статус, кто его может получить, как это сделать и сколько нужно будет платить государству.

УПРОСТИЛИ МАКСИМАЛЬНО

Самозанятые - это очень маленькие предприниматели или те, кто время от времени что-то производят и продают или оказывают какие-то услуги и от этого получают дополнительный доход. Например, парикмахеры на дому, таксисты, курьеры, грузчики, няни, репетиторы, фотографы-фрилансеры, «мужья на час», инстаграм-ремесленники, владельцы арендных квартир и многие другие.

Раньше многим этим людям не было смысла становиться официальными предпринимателями. Особенно если доходы от «бизнеса» были небольшими или это это была лишь подработка - в дополнение к основной наемной работе. Издержки бюрократии, необходимость платить обязательные платежи (даже при нулевом доходе) и заполнять декларации останавливали их от того, чтобы легализоваться. Налог на профессиональный доход эту проблему устранил.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Их не очень много. Для большинства желающих работать на себя и не обременять себя лишними бизнес-обязательствами этот режим подойдет. Даже если у вас есть основное место работы, где вы получаете зарплату.

1. Вы должны работать на себя, то есть в одиночку - без наемных работников;

2. Доход должен составлять не больше 2,4 млн рублей в год;

3. Чтобы платить налог, нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» (есть в AppStore и GooglePlay).

4. Нельзя торговать подакцизными товарами (алкоголем и табаком) и товарами, для которых теперь обязательна маркировка.

5. Нельзя сдавать в аренду нежилую недвижимость (склады, гаражи, офисы, магазины).

При этом часть работников по закону не могут стать самозанятыми. Это адвокаты, нотариусы, оценщики, а также продавцы, которые продают товары не собственного производства или б/у. Есть ограничения для военных и госслужащих. Они могут получать доход лишь от сдачи квартиры.

ПОЛНАЯ УДАЛЕНКА

Самая большая прелесть нового налогового режима - не надо никуда ходить. Чтобы стать самозанятым, можно выбрать один из трех удаленных способов: мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или подтвержденная запись на портале госуслуг. В первом случае нужно будет сделать собственное фото и фото паспорта, в двух других - просто заполнить небольшую анкету.

После этого можно пользоваться либо мобильным приложением, либо десктоп-версией на официальном сайте ФНС. Кому как удобнее. После каждой продажи нужно вносить полученную от покупателя сумму. Система сформирует чек. При желании его можно будет отправить клиенту. Никакой онлайн-кассы не нужно.

Налог тоже будет высчитан автоматически. Если клиент - физлицо, государству нужно будет заплатить 4% от дохода, а если юрлицо - 6%. Никаких деклараций подавать не нужно. Если привязать в приложении банковскую карту, деньги будут уходить в бюджет автоматически каждый месяц.

Чтобы самозанятым платить налог, нужно зарегистрироваться в специальном приложении. Фото: nalog.ru

«КНУТ» И «ПРЯНИКИ»

Резонный вопрос - зачем «обеляться», если можно брать наличные за свою работу и не платить государству ни копейки? И здесь есть как «кнут», так и «пряники». «Кнут» - это штрафы, которые грозят за незаконную предпринимательскую деятельность. Если к вам придет налоговый инспектор с контрольной проверкой или по жалобе от покупателя, он может выписать штраф до 10% от суммы дохода, полученного за три года, но не менее 40 тысяч рублей.

«Пряников» несколько. Они дают возможность больше зарабатывать. Во-первых, после регистрации в качестве самозанятого можно открыто рекламировать свои товары и услуги в социальных сетях, рассказывать о своей работе, не опасаясь проверок.

Во-вторых, можно работать с юрлицами. Им это тоже выгодно. Особенно если речь идет о разовых покупках или услугах. Не нужно заключать договор с исполнителем и платить подоходный налог и страховые взносы. Раньше это многих юрлиц останавливало. Теперь этой проблемы нет.

В-третьих, подтверждение дохода. В приложении можно запросить аналог справки 2-НДФЛ. Она подойдет для банка, если вы захотите получить кредит. Правда, не все банки их сейчас принимают. Но эту проблему обещают скоро устранить.

ВАЖНО

Налог платежом красен

Система учета в новом налоговом режиме простая. Все можно делать в несколько кликов. В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятые отдают долги государству раз в месяц. Вот как это происходит:

В течение месяца вы вносите все доходы в приложении. До 12-го числа следующего месяца система посчитает сумму налога и пришлет уведомление. Отдать ее нужно до 25-го числа. То есть, налоги за май необходимо заплатить до 25 июня.

Можно перечислять деньги вручную каждый месяц, а можно привязать банковскую карту в приложении и настроить автоплатеж. Тогда в день икс система сама будет списывать необходимую сумму в пользу государства.

Чтобы сделать режим более привлекательным для новичков, ФНС придумала налоговый вычет для самозанятых. Каждому зарегистрированному дают 10 тысяч рублей. Вывести их нельзя. Но можно частично засчитать в качестве налога. Вот как это работает:

Допустим, Иван сдает квартиру за 20 тысяч рублей в месяц и подрабатывает курьером, получая в среднем 10 тысяч рублей в месяц. В первом случае он должен заплатить 800 рублей (4% от дохода), а во втором - 600 рублей (6%).

Если воспользоваться налоговым вычетом, то со сдачи квартиры нужно будет заплатить 600 рублей (3% вместо 4%), а с курьерских заработков - 400 рублей (4% вместо 6%).

Итого. Иван заплатит государству 1000 рублей вместо 1400. При этом сумма его налогового вычета уменьшится до 9600 рублей. Этой скидкой от государства можно пользоваться до тех пор, пока не будет исчерпан лимит в те самые 10 тысяч.

P.S. Кстати, важный нюанс. Если дохода за прошлый месяц не было, то и платить ничего не нужно. Ноль, умноженный на 4% или даже 6%, дает ноль.

В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятые отдают долги государству раз в месяц. Фото: nalog.ru

НЮАНСЫ

Что еще нужно знать

Прописать все плюсы/минусы, преимущества/недостатки нового налогового режима в одной публикации будет довольно сложно. Обозначим некоторые дополнительные нюансы, которые важны для тех, кто собирается стать самозанятым. Остальное - см. «Полезные ссылки».

- Чтобы платить налог на профессиональный доход, нужен индивидуальный номер налогоплательщика - ИНН. Если у вас его нет, надо встать на учет в налоговой.

- Быть одновременно ИП и самозанятым нельзя. Если вы хотите поменять статус и налоговый режим, нужно написать заявление в налоговую.

- Если нынешний работодатель предлагает вам уволиться и получать от него деньги в качестве самозанятого, не поддавайтесь на эти уговоры. По закону самозанятые не могут работать на бывшего работодателя два года после увольнения.

- Зарабатывать больше лимита в 2,4 млн рублей в год можно. Но в этом случае с превышения придется заплатить стандартный налог на доход (13% от выручки).

- Налог берется только с доходов. Вычесть из налоговой суммы расходы, как в некоторых других налоговых режимах, не получится.

ВОПРОС РЕБРОМ

А как же будущая пенсия?

Те самые 4% и 6% включают в себя лишь обычный подоходный налог и плату за бесплатное здравоохранение. Взносы на будущую пенсию сюда не входят. И это один из минусов нового налогового режима. Ни стаж, ни пенсионные баллы самозанятые не формируют.

Выход чиновники все же нашли. Самозанятые могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Это можно сделать в том же мобильном приложении - «Мой налог». Минимальный взнос - около 32 тысяч рублей в год. Такую же сумму платят индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения. В этом случае самозанятый получит один год стажа и примерно 1,5 пенсионных балла.

Почему это важно? Минимальные требования для назначения страховой пенсии к 2025 году составят 15 лет стажа и 30 баллов (сейчас идет переходный период, и эти значения ниже). Если к моменту выхода на пенсию, у самозанятого столько не накопится, он получит минимальную социальную пенсию. Она ниже страховой и дается спустя пять лет после наступления пенсионного возраста.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

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