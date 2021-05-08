Новый суд у хоккеиста Ивана Телегина: почему Пелагее грозит снижение алиментов

Певица Пелагея прожила с Телегиным три года и получила алименты на дочь — около миллиона рублей в месяц.

29-летний нападающий хоккейного ЦСКА и сборной России Иван Телегин готовится к свадьбе. Женится спортсмен официально второй раз – его невеста 32-летняя бизнесвумен Мария Гончар. У Марии детей нет. А вот у звезды хоккея есть сын – от экс-возлюбленной Евгении Ноур и дочь от экс-жены певицы Пелагеи. Телегин ушел от Ноур к Пелагее, а потом бросил Пелагею ради нынешней невесты. Суд развел Ивана Телегина и 34-летнюю Пелагею в конце прошлого года, их общая дочь 4-летняя Таисия получает алименты. Сумма алиментов привязана к фиксированному контракту хоккеиста, но может увеличиваться в зависимости от различных бонусов, призовых. Ежемесячные выплаты составляют около 900 тыс. руб. в месяц, с учетом прочих выплат Телегину эта сумма может достигать двух миллионов рублей. А вот Евгения Ноур получала на воспитание сына гораздо более скромные суммы – так как согласилась на неофициальные выплаты. И вот 31 мая Ноур должна встретиться в суде с Телегиным – 30-летняя женщина подала иск на установление отцовство ребенка. После чего она сможет через суд взыскать алименты с Ивана. И если так случится, то это отразится на выплатах дочери Пелагее. Кстати, 3 июня у Телегина еще один суд – он делит с Пелагей совместно нажитую недвижимость, но об этом процессе все давно известно. Рассказываем о судебных претензиях Евгении Ноур к Ивану Телегину.

Евгения Ноур воспитывает 5-летнего сына от звезды хоккея — 5-летнего Марка Ивановича Ноур. Фото: Телеканал «Россия»

Платит по 50 тысяч в месяц

Иван Телегин впервые увидел свою Женю в клубе, где она работала стриптизершей. Завязалось знакомство, начались любовные отношения, пара стала жить вместе. Естественно, что с работы Евгения Ноур тогда ушла. Женя признавалась: мол, друзья Телегина были настроены против нее. Однако хоккеиста было не остановить: «Упорно звонил, предлагал увидеться, посылал цветы и записки со словами, «не могу выдержать, когда ты там находишься…» Женя из Молдавии, но на момент встречи с Телегиным уже давно жила в Москве, однако своей квартиры у нее не было.

Ради романа со знаменитым хоккеистом Женя бросила не только работу, но и парня, с которым жила 5 лет. Ноур говорит, что счастливо прожила с Телегиным два с половиной года: «Предложение он мне сделал, встав на колени, подарил кольцо». Начали готовиться к свадьбе, но Женя узнала о беременности и решила отложить торжество: «Всю беременность Иван мечтал, как будет учить сына хоккею». Телегин встретил Женю с сыном из роддома и улетел на сборы. Больше он к ней не возвращался. Ноур в ток-шоу рассказывала, что была на 9-м месяце беременности, когда Телегин начал встречаться с Пелагеей. Естественно, что по версии стороны певицы Пелагеи – Иван сначала бросил Женю, а потом начал встречаться со звездой. В феврале 2016-го года у Телегина родился сын, а через четыре месяца он женился на Пелагее.

Евгения Ноур 31 мая в суде будет бороться за будущее сына от Ивана Телегина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако поступки хоккеиста после рождения сына выглядят странно – Жене пришлось записать мальчика Марка на свою фамилию, при этом она оставила отчество «Иванович». В графе отец – прочерк. Телегин оплачивал для Евгении и сына съемную квартиру, также давал ежемесячно деньги – около 50 тыс. руб. Такая сумма неофициальных выплат была в самом начале, затем она незначительно повысилась. А потом грянул развод Телегина и Пелагеи – после трех лет брака спортсмен стал встречаться с другой женщиной. Теперь он готовится к свадьбе, в новой семье возможно в будущем тоже родится ребенок. Евгения рассказывала в ток-шоу, что спортсмен не всегда вовремя помогает сыну, не участвует в его воспитании. Ну и размер выплат на сына был почти в 20 раз меньше, чем сейчас Телегин платит дочери.

В суде был установлен размер выплат дочери Пелагеи – 25% от дохода Ивана Телегина. Сумма приличная – почти миллион рублей, а иногда и больше. И тут Евгения решила защитить своего сына. Тем более, что скоро у Телегина будет новая семья, а перед своим старшим ребенком у него никаких обязательств нет.

Иск на установление отцовства подан в апреле. Первая встреча в суде — в конце мая. Фото: mos-gorsud.ru

Телегин будет платить сыну

Евгения Нуар месяц назад обратилась в суд с заявлением на установление отцовства – ответчик Иван Телегин. Если 31 мая на первой встрече сторон представитель Ивана Телегина согласится сразу признать отцовство, то его установят без экспертиз. В противном случае назначат ДНК-экспертизу, после чего по решению суда 5-летний Марк Иванович Ноур будет признан сыном звезды хоккея Ивана Телегина. После этого мама мальчика сможет через суд получить фиксированную сумму алиментов. На двоих детей от разных браков чаще всего платится в общей сложности 33% от ежемесячного дохода отца. Таким образом по закону сыну Телегин должен будет платить 16,5 %. В этом случае его адвокаты смогут подать иск на пересмотр размер выплат на дочь – и тогда Пелагея будет получать не 25% от зарплаты Ивана, а 16,5%. Но это случится только в том случае, если Евгения и в этот раз не поддастся на уговоры Телегина и защитит свою ребенка в финансовом плане решением суда.