Навальный поставил диагноз Amnesty International, вернувшей ему статус «узника совести, еще 10 лет назад

Алексей Навальный. Фото пресс-службы Мосгорсуда

- Ах, я вся такая непредсказуемая такая противоречивая вся, - поневоле вспомнишь эту героиню из «Покровских ворот», читая новости на лентах информагентств. О чем, то бишь, речь? Международная как бы правозащитная организация Amnesty International решила снова считать Навального узником совести.

Как уже метко подметили в сети, не пора ли эту структуру переименовывать в Amnesy International.

Напомним, в Amnesty лишили Навального этого статуса в феврале. Дескать, всплыли его высказывания (а то, можно подумать, все были до того не в курсе - !), где он выступает с ксенофобских националистических позиций. В которых Алексей, используя «риторику ненависти», высказывается «в поддержку насилия и дискриминации». И это ведь им никто еще не сказал, что Навальный ходил на националистические «Русские марши» и выступал там с трибуны с призывом «хватит кормить Кавказ!», и так далее. Действительно, имеется в «истории пациента» такой период. Правда, недолгий. Решал где карьеру делать. Амплитуда знатная была - от «Яблока» до всяких ныне запрещенных националистических движений. Дивидендов там он, конечно, не заработал, а раскусили его достаточно быстро. Пришлось переходить в более-менее свободный от харизматичных вождей лагерь либеральной оппозиции. Тем более, что «кормили» там, как выяснилось, на зависть всяким националистам.

Ну что же, Amnesty – хозяева своего слова. Сами дали его, сами забрали назад. Интересно другое - как в организации оправдываются сейчас за то, что в феврале «погорячились» с отзывом статуса про совесть.

- Мы понимаем, что мнение и поведение человека могут меняться со временем, - заявили в Amnesty, подчеркнув, что не следует лишать человека защиты только на основании его действий в прошлом. Ребята, а ничего, что он нигде не извинился даже за «первый тост за Холокост»? Он не отозвал свои заявления в прошлом, не дезавуировал их. Кто вам сказал, что его взгляды изменились? Впрочем, и на этот случай подтащили «соломки» подстелить.

- Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, а подчеркиваем срочную необходимость признания его прав, в частности на независимую медицинскую помощь, со стороны российских властей, - попытались там снова вывернуться из неудобной позиции, в которую попали, связавшись с Навальным. И снова обделались. Поскольку еще две недели назад стало известно, что не просто медицинская, а независимая медицинская помощь клиенту ИК-2 была оказана, состоялись консультации ведущих гражданских медиков, а сам он прошел такое обследование, которое недоступно обычному гражданину России, не совершившему никаких преступлений. Да и голодовку он прекратил еще раньше, чем это стало известно, и никакой угрозы его здоровью нет. Так что «международные правозащитники» опять с разбегу плюхнулись в лужу-с.

Нет бы, признаться: мол, да, надавили на нас. Позвонили люди в штатском (спонсоры из западных спецслужб) и сказали восстановить статус самого ценного «узника» в России. И никуда не денешься. Пришлось.

Впрочем, про эту структуру еще сам Алексей Навальный очень метко выразился, причем, еще 8 января 2011 года. В «Твиттере» написал: «Надо написать пост и пригвоздить Amnesty International к позорному столбу за политическую проституцию и лицемерие. Позорники». И, да, это свое мнение о международных правозащитниках он тоже вроде как не отзывал...

И это тот редкий случай, когда с Навальным можно и согласиться.