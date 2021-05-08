Научное открытие: если у кошки нет настоящей коробки, она заберется в вымышленную

Коробка для кошки - дом родной.
Фото: Shutterstock
Габриэлла Смит (Gabriella Smith) из Городского университета Нью-Йорка (City University of New York) привлекла к экспериментам 30 домашних кошек. С их помощью она и прописную истину подтвердила, и обнаружила нечто совсем уж удивительное. Почти мистическое.
Ученые давно начали интересоваться, чем кошек так привлекают нарисованные на полу квадраты.
Ученая убедилась: кошки и в самом деле обожают коробки – и картонные, и пластиковые. Обязательно туда заберутся. По господствующей ныне гипотезе, домашние питомцы таким образом реально прячутся. И таким образом успокаиваются, эмоционально отдыхают, а попутно следят из укрытия за окружающей обстановкой.
Но вот что удивительно: кошки могут прятаться и воображаемых «домиках». Габриэлла выкладывала на полу прямоугольники из тонких ленточек или просто их рисовала. Рано или поздно внутри располагались «испытуемые».
Более всего кошки изумили тем, что не чурались и совсем уж иллюзорных укрытий – тех, которые не так-то просто себе было представить.
Кошка обязательно сядет в квадрат, если его заметит. Чудо природы.
Ученая выкладывала на полу квадрат Канижа (Kanizsa illusion) – конструкцию, которая квадратом не является, а создает лишь его иллюзию. То есть, «стен» даже нарисованных – у воображаемого «домика» не было. Только углы. Тем не менее кошкам хватало и такой малости. По сути, они сначала мысленно дорисовывали фигуру, а потом достраивали «домик». Что свидетельствует о развитом пространственном мышлении кошек. Да и о том, что они по-своему очень умны.
Изображения, которые использовала Габриэлла, чтобы приманивать кошек.
Примечательно, что кошки понимали суть иллюзии и достраивали квадрат Канижа лишь в том случае, если его предъявляли в классическом правильном виде – так, чтобы «четвертинки» выемок в противоположных углах «смотрели» друг на друга. Ученая выкладывала правильные квадраты рядом с неправильными – кошки всегда выбирали «классику».
Эксперты полагают, что и воображаемые иллюзорные «домики» кошки используют как укрытия. Не исключено, что так они уединяются, ментально уходят от мирской суеты, порой скрываясь от хозяев. Как минимум, они демонстрируют, чтобы их какое-то время не беспокоили.
Кошка в квадрате Канижа - в своем иллюзорном домике.
Кстати, недавно, сама того не подозревая, аналогичный эксперимент провела сотрудница «Комсомолки» Женя Коробкова. Её кошка по имени ОЗК вышла взглянуть на приобретенные хозяйкой книжки. И легла на одну из них.
- Книжка ОЗК понравилась, - решила Женя Коробкова. А вот и нет. Просто кошка мысленно создала себе коробку на прямоугольном основании. И спряталась.
Кошка Жени Коробковой идет по книжкам...
Фото: Евгения КОРОБКОВА
... выбирает понравившуюся и садится на неё. Читать не будет, будет прятаться от Жени.
Фото: Евгения КОРОБКОВА
А В ЭТО ВРЕМЯ
Спрятавшиеся кошки принесли Шнобелевскую премию по физике за 2017 года
Наблюдая за кошками, ученые из Франции, Сингапура и США, ведомые Марком-Антуаном Фардином (Marc-Antoine Fardin) пришли к выводу, что те обладают свойствами жидкости. То есть, их можно наливать.
Что характеризует жидкость? То, что она занимает некий объем и принимает форму сосуда, в котором находится. Кошки в полной мере отвечают подобному определению.
А то, что кошки принимают формы сосудов, в которых они очутились, свидетельствуют многочисленные фотографии. Воодушевившись ими, ученые опубликовали исследование под названием «О реологии котиков». И Шнобелевская премия не обошла их стороной.
Фото "жидких кошек" лауреатов Шнобелевской премии по физике за 2017 год.