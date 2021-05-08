«Всех забывает»: Появились первые фото Светличной после инсульта

Актриса Светлана Светличная. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В середине апреля звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная вновь оказалась на больничной койке. Артистку доставили в столичную больницу имени Юдина с подозрением на инсульт. Кстати, с таким же диагнозом Светличная попадала в больницу и в прошлом году, но после лечения говорила, что инсульт не подтвердился.

И вот сейчас родственники артистки рассказывали в прессе, что у Светланы лишь проблемы с давлением, серьёзный недуг, к счастью, снова не подтвердился.

Однако наш источник в клинике, где наблюдалась артистка, отметил, что у Светличной начались проблемы с памятью.

Светлану Светличную доставили в столичную больницу имени Юдина с подозрением на инсульт. Фото: Алина ЧЕРНОВА

-Всех забывает, но кокетничает, -рассказывает «КП» персонал клиники.

На свежих фото актрисы, которые оказались в распоряжении kp.ru, Светлана без макияжа, лицо уставшее, но как всегда, в модной шляпке. Ну и конечно, фирменная улыбка 80-летней актрисы добавляет оптимизма, что она справится с недугом.