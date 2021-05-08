«Концерт будет. Билеты по 42 тысячи пока есть!»: Госпитализированная Ольга Бузова выйдет на сцену в ближайшие дни

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 мая у Ольги Бузовой в гастрольном графике сольник в Екатеринбурге. Но 5 мая 35-летнюю певицу и телеведущую прооперировали. Ольга в слезах публикует видео из больничной палаты, где ей продолжают противовоспалительную и обезболивающую терапию. Неужели шоу отменят?

8 мая мы позвонили администратору кассы в городе Екатеринбурге, где продают билеты на выступление Ольги Бузовой.

- 14 мая концерт Ольги Бузовой будет? Не отменили из-за ее болезни?

- Концерт состоится. Информации об отмене нет. Билеты продаем.

- Хотим взять стол за 42 тысячи рублей. Есть билеты?

- Есть и за 42 тысячи пару столов еще. И танцпол по 1700. Приезжайте.

Организаторы на данный момент ничего не знают об отмене выступления Ольги Бузовой. Концерт обещают по плану. Мест в вип-ложах (15 – 49 тыс. руб.) осталось мало – у них отдельный вход, столы на 2 – 7 человек, обслуживание официантами. В фан-зоне осталось 44 билета по 2500 рублей, на танцполе 63 билета по 1700 рублей.

Поклонники надеются, что Бузову выпишут и она в ближайшее время вернется на сцену. Конечно, выступление в последний момент могут отменить, однако все надеются, что этого не произойдет. Напомним, что Ольга Бузова не раскрывает свой диагноз: «Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление». В реанимацию больных определяют для контроля состояния при выходе из наркоза после хирургических вмешательств любой сложности – не всегда это связано с угрозой жизни. Может быть поэтому сестра звезды Анна Бузова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме после госпитализации сестры сообщила: мол, в ее семье все живы и здоровы, поэтому и настроение хорошее.

По неподтвержденной информации от медсестры клиники, где проходит лечение Ольга Бузова, ей сделали плановую лапароскопическую операцию. Однако поклонники привыкли верить только всегда искренней с ними звезде. Бузова уже медленно ходит, на ногах у нее компрессионные чулки – их надевают перед операцией и носят после для профилактики тромбоза. Вопреки слухам звезда лежит не в гинекологическом отделении.

«Долго прихожу в себя. Многие пишут, что слезы после наркоза. Может себя еще жалею. Надо как-то собраться, я же это – сильная!» - Бузовой с утра продолжили курс противовоспалительной и обезболивающей терапии, предусмотренной в постоперационный период. Она уже продемонстрировала видео сегодняшних внутривенных уколов в инстаграме. Кумиру миллионов (только в инстаграме у Бузовой 23 миллиона подписчиков) вводят антибиотики и обезболивающие препараты. Три дня у телеведущей держалась температура, что также допускается после операции. Поклонники надеются на скорое выздоровление и возвращение Ольги Бузовой к привычному ритму жизни.