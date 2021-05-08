В США потребовали от евреев извиниться за убийство Христа

Американский священник заявил, что евреям следовало бы извиниться перед всем миром за убийство Христа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капеллан (армейский священник) в США подготовил проповедь, в которой обвинил евреев в убийстве Иисуса и потребовал от них извинений. В ответ Военный фонд свободы вероисповедания подал жалобу на священнослужителя, сообщает издание The Jerusalem Post.

Отрывок проповеди, авторство которой приписывается капеллану ВМС США Аристотелю Ривере, разместили на сайте агентства, сотрудничающего с вооруженными силами. В своей проповеди священник рассуждает о том, что евреям следовало бы извиниться перед всем миром за убийство Христа.

– Иисус жил. Вы убили его. Бог воскресил его. Мы его видели. Извинитесь, – потребовал он.

Военный фонд свободы вероисповедания и еврейские ветераны сочли речь служителя веры провокационной и оскорбительной и подали жалобу. Вскоре текст удалили, но осадок, как говорится, остался.

Непонятно, чего хотел добиться капеллан подобным заявлением, с другой стороны – если уж в США люди, никогда не бывшие рабовладельцами, приносят извинения гражданам, которые никогда не были рабами, то почему бы и нет?

Жалоба была подана фондом от имени 32 военнослужащих, большую часть из которых составляют евреи, и подписана директором организации Майки Вайнштейном.