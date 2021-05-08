Платье из лоскутов, а на подпевке – Хаматова, Буланова и Бортич: Манижа провела первую репетицию на Евровидении-2021

В этом платье Манижа выступит на «Евровидении-2021». Фото: Первый канал

8 мая певица Манижа, которая представляет Россию на конкурсе «Евровидение-2021», провела на роттердамской сцене Ahoy первую репетицию своего конкурсного номера. Как мы знаем, через 10 дней Манижа с песней «Русская женщина» выступит в первом полуфинале.

Публикуем отрывок первой репетиции. Что же самое важное мы увидели на этой репетиции. Фишками номера стали несколько составляющих. Во-первых, платье. Оно сшито из лоскутков тканей, присланных вместе с со ловами поддержки из разных регионов нашей страны. Во-вторых, Маниже будут подпевать другие российские женщины. Среди них много известных всем нам лиц! На огромном видеоэкране Маниже подпевают разные женщина, а среди них – Татьяна Буланова, Чулпан Хаматова, Нюта Федермессер, Александра Бортич, Ида Галич и многие другие. Стоит отметить, что Манижа много лет помогает благотворительным фондам, поэтому ее поддержали публичные люди, которые занимаются благотворительностью.

Вчера делегация Манижи прилетела в Роттердам. Певица записала видео из аэропорта, где вся ее команда была в масках: «Относятся здесь все очень ответственно к пандемии. У нас хороша новость - мы все негативные!» Так Манижа сообщила, что прошла тестирование на коронавирус в аэропорту. А уже утром 8 мая состоялась первая репетиция и встреча с прессой. Наша делегация везде ходит в масках – здесь жесткий контроль за соблюдением эпидемиологических мер.

Манижа в аэропорту по прилету на «Евровидение-2021» сдала тест на коронавирус. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первый полуфинал на Первом канале покажут в прямом эфире 18 мая в 22:00. Будут выступать исполнители: из Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины, Мальты.