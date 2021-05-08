"Он не хотел идти в больницу с температурой!": друзья - о смерти народного артиста Владимира Качана от коронавируса

Владимир Качан с супругой Людмилой. У супругов есть сын — 42-летний Глеб, музыкант и спортcмен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с народным артистом 73-летним Владимиром Качаном пройдет в театре «Школа современной пьесы». Владимир Качан играл в театре, снимался в кино, писал песни. Последний раз на сцену он вышел 18 апреля в спектакле «На трубе» в роли Толстого. 30 апреля актера госпитализировали с коронавирусом, а 7 мая он умер из-за осложнений после коронавирусной пневмонии. Друзья теперь скорбят – Володя долго не хотел ложиться в больницу, затянул…

В театре сделали официальное разъяснение для зрителей: «Владимир Андреевич не любил жаловаться на здоровье, хотя было на что. Но это не в его правилах. Качан – это всегда отличная форма, подтянутость, готовность к работе. И когда он почувствовал недомогание, повышение температуры, по обычной своей привычке не придал этому значения. Ухудшение состояния все же привело к госпитализации. Диагноз – коронавирус. Затем – реанимация, аппарат ИВЛ, медикаментозная кома. Врачи Коммунарки действительно делали все возможное…»

Поэт Александр Вулых написал в социальных сетях подробности об уходе из жизни коллеги и товарища: «Ушёл мой друг Володя Качан. Четверть века мы дружили, писали песни, выступали на совместных концертах, выпивали, обменивались новостями. Сегодня это была самая плохая из новостей, которой можно было бы обменяться. Хуже неё ничего не могло быть. И тем не менее она пришла без спросу вне зависимости от моего желания. У меня почему-то было недоброе предчувствие после нашего последнего разговора по телефону. Он говорил мне, что заболел, заразился в театре…»

Народный артист Владимир Качан играл в спектаклях театра «Школа современной пьесы», посещал репетиции. Оказалось, что Качан не захотел обратиться сразу к профильным врачам. Вулых пишет: «Думал, хотелось верить, что это обычное ОРВИ. Но когда стали известны результаты теста, сомнения отпали. Он не хотел категорически ни прививаться (боялся аллергии), ни в больницу. Говорил, что есть очень хороший врач, который знает, что и как надо делать. Я отговаривал, настаивал, чтобы он доверился специалистам, и если надо, то лёг бы. Я ему позвонил неделю назад. В трубке были гудки. Тревожные гудки. И всё же, надежда не покидала... Через неделю должны были по традиции отмечать его 74-й день рождения. Хотели приурочить к нему выпуск нашего совместного диска, который должен был выйти буквально на днях. Теперь вместо презентации - вечер памяти. А я ещё не могу в это поверить... Не мне рассказывать, какой это был артист, исполнитель песен, сочинитель. Такого уникального тембра голоса и особенно проникновенной без малейшей доли наигранности манеры исполнения нет ни у кого!» Отвечая на вопросы, Вулых также уточнил, что Качан не привился от коронавируса из-за аллергии – боялся последствий, при этом он был в группе риска по коронавирусу.

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» рассказал: «Володя - один из основателей театра, мой близкий друг. Он пришел в «Школу» буквально в первые же годы и все эти 30 лет тащил репертуар, играя во всех знаковых спектаклях. Без него не обходился ни один клубный вечер – его гитара, его шутки, его байки, его песни… Неделю назад мы разговаривали. Он плохо себя почувствовал. Но не желал признавать этого. А потом все же попал в больницу. 18 мая Володя должен был играть «Последнего ацтека» во Владимире, в нашем филиале. Это его день рождения – и мы с ним обсуждали, как после спектакля будем отмечать… Пока не могу поверить, что не будем».

Сегодня многие артисты вспоминают коллегу. Оскар Кучера поделился своим воспоминанием: «Когда я пришёл служить в театр «Школа современной пьесы», моя первая роль была в спектакле «Чой-то ты во фраке» - Ломов, а Владимир Андреевич был - Чубуков. Перед моей премьерой, я заболел, голос сел практически совсем, и спеть было нереально. Только треск выходил из меня. Владимир Андреевич на дневной репетиции, непосредственно перед спектаклем сказал: «Ерунда, прими фалиминт, и мы с тобой это сделаем!» Так и случилось. Мы сделали, и был успех, и голос звучал... И так я до сих пор живу - сел голос перед спектаклем - я вспоминаю Качана. Мы потом много чего вместе сделали, но тот первый спектакль я запомнил на всю жизнь… Лети, Мастер, браво!»

Супруга Владимира Качана – одна из лучших педагогов по речи в ГИТИСе Людмила Михайловна Гарница, у супругов есть взрослый сын. Телезрители запомнят и второстепенных персонажей в его исполнении — Мишу-виртуоза в фильме «Три дня в Одессе», Бенкендорф в сериале «Бедная Настя», Герман в «Зависти Богов». Артист много пел — в фильме «Звезда пленительного счастья» звучит его голос.