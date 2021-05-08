FORWARD представил коллекцию экипировки для сборных команд России на Форуме «Sport Forum Live»

Фото предоставлены пресс-службой FORWARD

Показ экипировки для российских спортсменов состоялся в Москве на Форуме «Sport Forum Live», который прошел в Гостином дворе 29 апреля 2021 г. Уже известно, что Forward стал партнером выставки и будет экипировать волонтеров Форума.

С 28 по 30 апреля прошел Форум «Sport Forum Live», в рамках которого Министерство Спорта Российской Федерации, Центр Спортивной Подготовки и бренд Forward представил экипировку сборных команд российской Федерации. В течение нескольких дней на мероприятии выступили эксперты и спикеры в спортивной сфере. Показ коллекции Forward состоялся 29 апреля в 11:50.

У бренда Forward большой и богатый опыт в создании и производстве экипировочной формы для российских сборных команд. Компания на протяжении долгого времени является поставщиком экипировки общего назначения для сборных команд России. Члены сборных команд, будущие и действующие чемпионы с гордостью будут представлять Россию на соревнованиях международного масштаба.

Фото предоставлены пресс-службой FORWARD

Также на Форуме состоялось официальное подписание договора между компанией Forward и Паралимпийским Комитетом России, в рамках которого будет закреплен статус компании как Генерального Партнера и Официального экипировщика Паралимпийской делегации России на Паралимпийских Играх в Пекине 2022. На подписание договора присутствовал министр спорта - Олег Матыцин. В настоящее время Forward является Официальным экипировщиком Паралимпийского комитета России на предстоящих этим летом Паралимпийских Играх в Токио.

Виталий Цыганков, генеральный директор Forward: “Экипировать российскую паралимпийскую сборную - большая честь, за которую борются многие компании. В нашей стране все восхищаются мастерством наших паралимпийцев, а сборная считается одной из ведущих в мире. Мы взяли на себя ответственность сделать так, чтобы и по внешнему облику на соревнованиях мы никому не уступали”.