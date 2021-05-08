"Мое пророчество исполнилось": Что "враг перестройки" Егор Лигачев говорил о Ельцине, Горбачеве и конце СССР

Один из руководителей бывшего СССР, Лигачев не нажил на своем посту палат каменных. Фото: фотохроника ТАСС.

29 ноября Лигачев отметил вековой юбилей. Но лично встретиться с юбиляром, вручить подарки от «Комсомолки» в тот раз не удалось. Пандемия, самоизоляция ветеранов, к тому же он недавно выписался из больницы. Позвонил, поздравил.

«Круглую дату встречаю с удовлетворением, - услышал в трубке знакомый голос Юрия Кузьмича. - Трудных дней в моей жизни было много, но в тягость - ни одного! Жизнь прошла не напрасно».

По старой томской привычке при встречах, разговорах я всегда обращался к нему - Юрий Кузьмич. Так все томичи звали первого секретаря обкома партии. Хотя по документам он – Егор. «Мать его называла Юрием, - объяснил мне сын, доктор физико-математических наук Александр Лигачев. - Ему это нравилось. Так и повелось.»

При крещении младенца по святцам назвали Егором в честь мученика Георгия Победоносца – его именины отмечаются 23 ноября. Юрий, как и Егор – российский вариант имени святого.

Для друзей, знакомых Лигачев так и останется – Юрием Кузьмичем.

В Сибирь по доброй воле

В Томск Лигачев попал случайно. В 1965-м зам заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС обратился к новому генсеку Леониду Брежневу с просьбой отправить его «на живую работу» в любую точку Союза. Готов, мол, ехать в Сибирь. Странный поступок с точки зрения нормального партаппаратчика. Номенклатура мечтала попасть из провинции в Москву, а он …

Втайне Лигачев рассчитывал на Новосибирск.

Здесь родился в деревне Дубинкино. После окончания Московского авиационного института делал самолеты для фронта на Новосибирском авиазаводе. Тут женился, начал партийную карьеру (первый секретарь обкома комсомола, секретарь обкома партии). Строил знаменитый Новосибирский академгородок… Отсюда его забрали в 1961-м в ЦК КПСС.

… Месяц он ждал ответа от Брежнева. Леонид Ильич предложил Томск. «Я знал, что Томская область запущенная, лежит вдали от больших дорог. Тогдашний секретарь обкома, что называется, спал и видел, когда же его вернут в столицу. Соответственно шли в области и дела. Однако все эти соображения я оставил при себе и сразу дал согласие. А когда вышел из кабинета Генсека, то подумал, что вариант не такой уж плохой: во всяком случае, в этой сибирской области можно от души поработать, понять, на что ты в действительности способен.»

«КАКОЙ ЗАСТОЙ? ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ!»

Эти 17 томских лет он позже назовет лучшими в своей жизни. По иронии судьбы они точно совпали с «брежневским застоем». Но все эти годы Лигачев «чертовски работал».

В откликах на смерть Юрия Кузьмича томичи с благодарностью вспоминают, что при нем были построены аэропорты в Томске и Колпашево, мосты через Томь и Обь, Томский нефтехимический комбинат, тепличный комбинат и птицефабрика возле областного центра, Дворец спорта, Концертный зал, созданы Томский Академгородок, филиал Академии медицинских наук СССР и много чего еще. Он сохранил «деревянные кружева старинных домов» в центре города. А уникальный водовод для обеспечения томичей водой из подземных источников? Прежде воду брали из Томи, в которую соседи «сверху» - кемеровские предприятия – периодически сбрасывали ядовитый фенол. Это было большой проблемой!

В 2018 году, когда в России пошла мода присваивать аэропортам имена известных людей, томичи выбрали для своего имя Лигачева. Он же его и строил. Егор Кузьмич поблагодарил земляков за высокую честь и... отказался. Настоящий коммунист должен быть скромным.

Моя журналистская биография началась в 1976-м в Томске. Как раз при Лигачеве. Периодически в городе ходили слухи, что Юрия Кузьмича забирают «наверх». В ЦК, министром, послом…

- Да, предложения интересные были, - признавался мне ветеран. – Я отказывался. Когда же Политбюро приняло постановление направить меня послом в Венгрию, я опять написал Брежневу - оставьте в Сибири! Чем вызвал неудовольствие главного идеолога Суслова и радость министра иностранных дел Громыко. Громыко считал, что посол - работа для дипломатов, а не синекура для партаппаратчиков. Леонид Ильич оставил меня в Томске. Возводить Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс.

Лигачев долго рассказывал, как ударно осваивали они в тайге и болотах месторождения, строили город нефтяников Стрежевой, вахтовые поселки, тянули нефтепроводы, снабжая страну «черным золотом». Мол, никакого «застоя» не было и в помине. Вон сколько дел наворотили! Я согласно кивал, а про себя подумал: трудились люди знатно, а результат? «Томскнефть» после развала СССР забрал Ходорковский.

Отвергая категорично само слово «застой», строитель социализма признавал и проблемы. «Создавать новую цивилизацию, социалистическую, не допуская ошибок, - иллюзия. Мы серьезно начали отставать в научно-техническом прогрессе от Запада. Снижалась производительность труда. Тогда же начали выявляться такие отрицательные явления, как коррупция. Мне выпала доля докладывать на Пленуме ЦК о так называемых коррупционерах. Крупное было дело. Пришлось принять серьезные меры вплоть до освобождения первых секретарей обкомов и даже одного руководителя республики. А зама министра рыбной промышленности СССР Рытова суд приговорил к расстрелу! Вот в какую эпоху я работал.»

Старейший член советского политбюро перед смертью успел рассказать о своем отношении к окружавшим его политикам Фото: фотохроника ТАСС.

«ВРАГ ПЕРЕСТРОЙКИ»

Но однажды поступило предложение, от которого Лигачев не смог отказаться.

После смерти Брежнева новый генсек Андропов поставил его на важнейший организационно-партийный отдел. Перетряхивать засидевшиеся партийные кадры. Предложение было, «как снег на голову». У Лигачева наутро был обратный билет в Томск. Пришлось сдать. Он активно проводил в жизнь «кадровую революцию Андропова». В короткий срок в СССР сменилось 20% секретарей обкомов, 22% членов Совета Министров, значительное число высшего руководства аппарата ЦК КПСС. Но тут Андропов умер…

После скорой смерти следующего генсека, престарелого Черненко, «кадровик» Лигачев помог Михаилу Горбачеву избраться Генеральным секретарем. Они тогда приятельствовали. Даже поселились в одном доме на Воробьевых горах. Лигачев вошел в состав Политбюро, курировал кадры и идеологию. Фактически стал вторым человеком в партии и государстве.

«Мы шли единой колонной, когда разрабатывали планы перестройки СССР и начинали их претворять в жизнь.

- Замахиваясь на перестройку, могли вы представить, что она закончится ликвидацией СССР?

- Конечно, нет! Перестройку мы задумывали для улучшения советской системы. Она поддавалась реформированию. Это доказано НЭП, индустриализацией, переходом на военную, затем мирную экономику. Однако Горбачев и его новое окружение позже решили разрушить систему. Якобы она не реформируется. Я считал, основы строя надо сохранять. Вот в чем были принципиальные наши расхождения. Опыт Китая показал, что я был прав. Можно реформировать систему! Уж я-то воочию видел, какой бедной была эта страна. А теперь догоняет саму Америку, становится первой экономикой мира. В конце 50-х три месяца там провел. Встречался с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци, Чжоу Энлаем, другими вождями. Я тогда работал секретарем Новосибирского обкома партии. Небольшой пост. Но так получилось, пришлось ехать. Выполнял особое задание. Я и позже там бывал. В Москве регулярно встречаюсь с китайскими товарищами. Целыми группами приезжают. Изучают печальный опыт разрушения советской власти. Чтобы не допустить подобного у себя. Вижу, многое учитывают из нашего прошлого. Во всяком случае, коррупционеров расстреливают до сих пор. И компартию не разрушают.

Предпосылки к распаду страны создал Горбачев. А непосредственной ликвидацией Союза занялся Ельцин.

- Сознательно или по ошибке?

- Это было перерождение группы руководителей - коммунистов в центре и республиках. Жаждавших личного богатства и безраздельной власти. Они решили разрушить партию и страну, чтобы забрать народное добро в свои руки. Многие стали миллионерами. Сами или их родственники, что одно и то же.

- Как же чекист Андропов не разглядел Горбачева, приблизил к себе?

- Говорить об ушедших людях не очень хочется, извините. В 1989 году Громыко сказал о Горбачеве: «Не по Сеньке шапка государева!» Именно он рекомендовал Горбачева на генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Черненко. И такое мучительное разочарование.

- Как и у вас. Вы были вторым человеком в СССР! В Кремле имели единомышленников. Почему вовремя не отстранили Горбачева?

- В первые годы не очень все было понятно. Кроме того, мы все были очень заняты хозяйством, экономикой… Не имели политического опыта, надо честно сказать. Это потом многим стало ясно, что дело идет к разрушению страны. Я в марте 1990-го отправил Горбачеву письмо: «Партия, Отечество в чрезвычайной опасности. Распад нашей федерации станет потрясением мирового масштаба». Просил созвать чрезвычайный пленум ЦК. Горбачев положил письмо под сукно. А летом убрал меня из Политбюро, ЦК. Я стал «врагом перестройки».

Зинаида Ивановна Лигачева тогда горько пошутила: «Раньше была дочерью «врага народа», теперь стала женой «врага перестройки». Да, при Сталине комсомольский секретарь не побоялся жениться на дочери комдива Ивана Зиновьева, расстрелянного по ложному доносу в 38-м в качестве «англо-японо-немецкого шпиона». Позже комдива реабилитировали.

Супруга «врага перестройки» после всех волнений заболела онкологией. Перенесла нескольких тяжелых операций и умерла на руках мужа. Больше однолюб Лигачев не женился.

1985 г. Секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев. Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

«В КРЕМЛЕ НЕ НАШЛОСЬ БОЙЦОВ…»

- Да не письма надо было писать, Юрий Кузьмич, а страну спасать! – сказал я ему как-то в запале в одну из наших встреч.

- Я не снимаю с себя моральной ответственности. Но за полтора года до развала страны был полностью лишен рычагов власти. Разрушителям удалось убрать все здоровые силы из руководства.

- Вы же видели, как Горбачев по одному убирал вас. Почему не объединились?

- Признаюсь, были беседы у меня, - после долгого молчания решился на откровение ветеран. - Заканчивались так: «Спасибо, Егор Кузьмич, за доверие, за такой откровенный разговор, я вас поддерживаю, но я не боец». Так они отвечали.

- Кто?

- Люди, которые рядом со мной были в составе Политбюро. Извини, фамилии называть не буду.

- И много их было, «не бойцов»?

- Больше, чем нужно.

- И все проиграли.

- Безусловно.

«БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!»

Лигачева обвиняли, что это он, трезвенник, дал «путевку в жизнь» будущему разрушителю СССР, «пьяному царю» Борису. Вытащив Ельцина с Урала в Москву. Ветеран переживал из-за этой истории.

- Дело было так, - с волнением объяснял он мне. - В декабре 1982 года звонит из больницы Андропов. «Егор Кузьмич, предлагают Ельцина брать в Москву. Ты его знаешь?» - «Да, знаю». Я же занимался кадрами. «А не мог бы ты побывать на Урале, посмотреть на него?» - «Конечно, Юрий Владимирович, могу». 5 дней провел в Свердловске. Ездили с ним с утра до вечера по предприятиям, коллективам, городам. И где бы ни появлялись, тут же вопросы: «Вы что, приехали Ельцина забирать? Ни в коем случае, он нам здесь нужен!» Все 5 дней тот был абсолютно трезвым! Вернулся, доложил Юрию Владимировичу. Но вскоре Андропов скончался. И только через два года Ельцина взяли в ЦК. Завотделом строительства. Хотя его предшественник Яков Рябов сразу стал секретарем ЦК. Моя работа. «Давайте еще раз посмотрим». Знал уже информацию, что злоупотребляет. Приступил он к работе. Дошли до меня разговоры - Ельцин бушует. Почему его унизили, не сделали сразу секретарем. Ладно, думаю, перекипит, успокоится. Когда Горбачев предложил назначить его секретарем, я поддержал. Вскоре Ельцина мы поставили вместо Гришина руководить Москвой. Там он начал расправляться с достойными людьми. Мне стало ясно, что это за человек. Настала знаменитая 19-я партконференция. Все члены Политбюро выступили. Но о Ельцине говорил только Лигачев.

- Страну тогда облетела ваша крылатая фраза «Борис, ты не прав!»

- Она имела принципиальное продолжение, о чем не вспоминают: «Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная!»

Увы, мое пророчество исполнилось, - вздыхает Лигачев. – Хотя очень рад был бы тогда ошибиться... Разрушением он занялся очень активно. В Беловежской пуще по его инициативе и непосредственном участии разрушили СССР.

- А потом – экономику России. До сих пор расхлебываем.

- Но факт есть факт, на каком-то этапе я его активно поддерживал. Искренне. Моя ошибка. Но когда повел активную борьбу против него, оказался почти в единственном числе. Горбачев действовал по известному правилу «Разделяй и властвуй!». С одной стороны - Ельцин и Яковлев, а с другой - Лигачев. Те новаторы, а я консерватор.»

Ельцин, став президентом новой России, через Черномырдина передал своему оппоненту лестное предложение о хорошей персональной пенсии. Для этого надо только написать заявление на его имя. Но Лигачев отказался.

Ельцину все тяжелее было «работать с документами», ослабло и «крепкое рукопожатие». А «враг перестройки», главный консерватор и ортодокс 80-х в 1989-м вдруг феноменально выиграл выборы в Госдуму от Томской области. По одномандатному округу. Без всякого административного ресурса. Скорее, наоборот, власть ему мешала. Но томичи проголосовали за Юрия Кузьмича. Как старейший депутат, он должен был открывать первое заседание новой Госдумы. По протоколу на первом заседании присутствует Президент. Народ заранее ждал шоу. Мол, Лигачев с высокой трибуны наверняка повторит свою фразу: «Борис, ты не прав!» Ситуация-то в стране была аховая. Но перед тем заседанием Ельцин ушел в отставку. Речь Лигачева в Думе слушал Владимир Путин.

…Один из руководителей бывшего СССР, Лигачев не нажил на своем посту палат каменных. Хотя мог, такие предложения были. Только трехкомнатная квартира в цековском доме на Воробьевых горах. Отнюдь не хоромы. Сосед Михаил Горбачев давно оттуда съехал. Его квартиру купил композитор Игорь Крутой. Есть и дача. Щитовой домик на участке 15 соток между Чеховым и Серпуховым. Домик строил его сын, доктор физико-математических наук Александр Лигачев.

Юрий Кузьмич так и не признался мне, какое особое задание Москвы три месяца выполнял он при товарище Мао в Китае. «Еще не время!» Вроде бы в шутку я попросил его раскрыть тайну в столетний юбилей. Он согласился. Но на его столетие из-за ковида мы встретиться так и не смогли. А теперь его не стало. 7 мая ветеран компартии умер в реанимации от двусторонней пневмонии. Но остался правнук, Егор Лигачев. Жизнь продолжается.

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