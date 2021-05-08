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Общество8 мая 2021 17:22

Как принять участие в акции «Свет победы»

Компания Mail Ru Group призывает почтить память ветеранов
Источник:kp.ru
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9 мая, в очередной раз, пройдет акция «Свет победы» (как это было в прошлом году можно посмотреть тут - тогда инициатором акции выступила компания Mail Ru Group).

Мы очень хотим, чтобы в этом году акция стала по-настоящему народной, и осталась с нами на долгие годы, как важная традиция для всей страны. Для этого нам важно рассказать о ней максимально широкому кругу людей.

Что мы хотим от вас? Пожалуйста, примите участие в акции лично, а так же призовете участвовать в ней ваших подписчиков в социальных сетях и аудиторию тех проектов, которые вы делаете.

Что надо сделать для того, чтобы принять участие в акции «Свет победы?» Все очень просто. Ровно в 21:50 9 мая надо выключить свет в квартире, подойти к окну (или выйти на балкон) и посветить фонариком, выложить это видео в Инстаграм, тикток и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды.

Если в этом видео вы захотите сказать какие-то важные лично для вас слова, о своих родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том что для вас значит 9-е мая - будет здорово. Но это не обязательно - почтить память ветеранов молча не менее ценно.

Мы понимаем, что в 21:50 9-го мая вы не обязательно будете дома. Поучаствовать в акции можно, находясь в любом месте! На улице, в парке, в ресторане. Для этого просто нужно включить фонарик, свечу, вспышку от телефона ровно в 21:50 9 мая, где бы вы не находились.

Почему акция проходит именно в это время? Ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют. Своей акцией мы хотим почтить память героев, дать людям вспомнить, как важен этот праздник для нашей страны перед кульминационным моментом всего дня

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