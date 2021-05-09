Как сохранить здоровье сосудов и вен после ковида и изоляции

Чтобы снизить риск развития заболевания вен, прежде всего, стоит уменьшить нагрузку на сосуды
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Прошла зима, закончился год пандемии коронавирусной инфекции. После изоляции, после ковида, перенесенного даже в легкой форме, мы с удивлением обнаруживаем, что приходится заново привыкать к физическим нагрузкам, что обострились хронические заболевания. В числе постковидных осложнений – развитие варикозной болезни, для которой характерно расширение и изменение формы вен. Оказывается, этим заболеванием страдают не только женщины, у которых рисков действительно больше, но и мужчины.
О том, что на самом деле вызывает варикоз, почему он усиливается после ковида и как быстро и эффективно привести свои ножки в порядок, «Комсомолка» поговорила с врачом сердечно-сосудистым хирургом, доцентом Кафедры Хирургии ИУВ, кандидатом медицинских наук, заведующей Хирургическим отделением №2 (флебология) КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра Александрой Цыплящук.
Помимо того, что весной обостряются все хронические болезни, коронавирус очень неблагоприятно действует на микроциркуляцию, систему кровообращения и гемостаза, то есть на способность организма к саморегуляции. Как следствие – образование тромбов, сгустков крови, которые закупоривают сосуды.
Причем угроза тромбообразования сейчас есть даже для тех, кто ковидом не переболел, но долгое время провел, работая и живя «на удаленке».
- Гиподинамия, недостаточная подвижность – основная причина всех проблем, которые связаны со здоровьем ног, да и с системой кровообращения вообще, - говорит Александра Цыплящук.
У мужчин варикозная болезнь тоже встречается часто, просто у женщин есть определенные факторы риска.
- Главный фактор риска прогрессирования варикоза у женщин – это беременность и роды, - рассказывает Александра Цыплящук. – Во время беременности обостряются все хронические болезни, варикозный синдром усугубляется быстрее. Могут быть и осложнения, связанные с тромбообразованием. Так устроено, что организм, готовясь к родам, заранее «сгущает» кровь, чтобы избежать чрезмерных кровопотерь во время самих родов. Плюс – из-за избыточного уровня гормонов беременности страдает стенка сосудов, она становится более растяжимой.
В норме наша стопа делает при ходьбе такие движения, которые разгоняют лимфатическую жидкость и венозную кровь.
- У нас есть несколько механизмов венозного возврата, то есть то, каким образом кровь обращается против силы тяготения, идет снизу вверх. Стопа – один из ключевых механизмов в нашем теле для такой обратной циркуляции крови. Поэтому если девушки постоянно носят обувь на высоких каблуках и сильно зауженную, любую, в которой стопа оказывается в физиологически неверном положении, это существенный фактор риска для болезни вен - говорит врач.
Доктор Христиан Лодер, медик императора Александра Первого, изучал вопрос венозного возврата и нашел для своих пациентов прекрасный метод лечения. Он прописывал ходьбу и прием минеральных вод. У доктора была клиника на Остоженке и там его богатые пациенты ходили, гуляли и пили минеральную воду, в общем, соблюдали моцион. А простой народ смотрел через забор и говорил: «Вон, лодыри ходят».
- На самом деле моцион, прогулки и умеренные кардионагрузки, - очень важны для здоровья. – поддерживает доктора Лодера Александра Цыплящук. – Главное, не переборщить и исключить все, что приводит к сильному внутрибрюшному давлению. Не делать чрезмерных силовых нагрузок, не приседать со штангой, например.
Мази охлаждают кожу, дают приятное ощущение снятия усталости, но для болезни вен это не основное лекарство.
- Вообще-то мази хорошо работают с тревожными пациентами, действуют успокаивающе, снимает неприятные симптомы, - говорит врач. Но более эффективно при лечении хронической венозной недостаточности работают средства по механическому устранению отека. К механическим видам относится такая процедура, как пневмокомпрессия или лимфопресс, - поясняет Александра Цыплящук. – Это такой аппарат – сапожок, стенки которого надуваются воздухом. Получается, что жидкость из подкожно-жировой клетчатки выдавливается снизу – вверх, отек кожи уходит. Аппарат действует волнообразно, сначала сжимает стопу, потом голеностоп, потом голень, дальше область коленного сустава, затем бедро. Это действительно эффективная стимуляция кровообращения. Ну и, конечно, практически всем пациентам с патологией вен мы рекомендуем использовать специальный компрессионный трикотаж – чулки или гольфы.
- Может, самостоятельно можно проделать процедуру лимфодренажа?
- Есть методики лимфодренирующего массажа, но им нужно обучаться. И прежде, чем делать себе такой массаж, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы понять, нет ли противопоказаний. Например, при варикозной болезни нельзя массировать сами вариксы (узлы и места вздутия вен, - прим. ред.), это может привести к травме.
Прогулки очень важны для здоровья
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Опасность голых ножек в том, что их можно расчесать. Существует такое понятие, как венозная экзема. Из-за плохого кровообращения кожа начинает сильно чесаться, а склонность к сезонным аллергиям может еще добавить сложности. На месте расчеса и кровотечения может сформироваться язва. Плюс ко всему поллинозы, аллергические реакции на цветение растений, в целом плохо сказываются и на коже. Поэтому выход – если у вас варикоз, стоит поберечь свои ноги от травы и пыльцы и укусов насекомых.
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ДИЕТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ И ВЕН
Чтобы снизить риск развития заболевания вен, прежде всего, стоит уменьшить нагрузку на сосуды. Поэтому диета должна быть направлена на снижение излишнего веса и хорошее пищеварение.
- Пить достаточно воды, не менее 2 литров в сутки.
- Включать в ежедневный рацион фрукты, овощи, отруби, — всё, что содержит растительную клетчатку.
- Достаточное количество витамина Е. Этот витамин в числе других антиоксидантов, отвечает за повышение стрессоустойчивости организма.
Витамин Е содержится:
в проросших зернах пшеницы, цельных зернах злаков, каштанах, печени, листьях крапивы и мяты, спарже, отрубях, капусте брокколи, горохе, фасоли, кукурузном и оливковом масле.
- Витамин С так же является антиоксидантом.
Витамина С много:
в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе, шпинате, белокочанной капусте, чесноке, цитрусовых, петрушке, укропе, молодом картофеле.
- Еще один важный антиоксидант - бета-каротин.
Им богаты:
кедровые орехи, морковь и свежий морковный сок, ананасы, щавель, зелёный лук и зелень петрушки, шпинат, салат, говяжья печень, арбузы.
- Очень важен для сосудов витамин Р. Он укрепляет стенку сосудов, тормозит активность фермента, разрушающего гиалуроновую кислоту, которая и укрепляет, цементирует клетки сосудов между собой.
Витамин Р содержится:
в лимонах и апельсинах (белая кожура и междольковая часть), абрикосах, черной смородине, перце, гречке, грецких орехах, капусте, салате, помидорах, винограде, руте, шиповнике, малине, зеленых листьях чая.
- Немаловажную роль в укреплении стенки вен играет эластин.
Это белок, отвечающий за упругость тканей.
Вещества, стимулирующие синтез эластина, есть:
в хмеле, гранате, красном винограде, сое, люцерне, финиках.
Для синтеза эластина необходима медь, а ее достаточно в морепродуктах — креветках, мидиях, крабах, устрицах, кальмарах, омарах, осьминогах. Много меди в говяжьей печени.