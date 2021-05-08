Диоксид титана применяется для «отбеливания» мороженого Фото: Shutterstock

«Диоксид титана больше не считается безопасным при использовании в качестве пищевой добавки» - заявление с таким заголовком сейчас размещено в качестве центральной публикации на официальном портале Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA).

Профессор Маджед Янс, председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам (FAF), поясняет: «Принимая во внимание все доступные научные исследования, наша группа пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки… Мы не можем исключить проблемы генотоксичности в случае употребления частиц диоксида титана. После приема внутрь абсорбция этих частиц (то есть их поглощение, растворение. - Ред.) низкая, однако они могут накапливаться в организме».

Конкретных исследований, выводы которых прямо подтвердили бы такой риск, не приводится. Однако авторитетные эксперты сочли подозрения вполне обоснованными. Тем более, что угроза генотоксичности это крайне серьезное «обвинение» для пищевой добавки. Речь идет о способности вещества — в данном случае частиц диоксида титана — повреждать ДНК. Что, в свою очередь, приводит к канцерогенным эффектам, то есть может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, говорится в сообщении EFSA.

Еще один представитель экспертной группы по пищевым добавкам и ароматизаторам профессор Мэтью Райт добавляет: «Хотя доказательства общих токсических эффектов (диоксида титана. - Ред.) не были окончательными, на основе новых данных мы не могли исключить озабоченность по поводу генотоксичности. И поэтому не смогли установить безопасный уровень ежедневного употребления пищевой добавки».

Заявление Европейского агентства по продовольственной безопасности, однако, еще не значит, что сегодня-завтра все страны ЕС категорически запретят использовать пищевую добавку Е171. «Риск-менеджеры в Европейской комиссии и в государствах-членах ЕС проинформированы о выводах EFSA и рассмотрят соответствующие меры, которые необходимо предпринять для обеспечения защиты потребителей», - уточняется на портале агентства.

Собственное расследование решила организовать и российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям «провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана», сообщается на сайте ведомства. В 2019 году в нашей стране уже проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, напоминают в Роспотребнадзоре. Но тогда возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе (то есть в виде мельчайших частиц).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Где содержится диоксид титана

Это искусственный пищевой краситель (пищевая добавка Е171), который придает продуктам белый цвет. В пищевой промышленности он используется очень широко. Диоксид титана применяется для «отбеливания» мороженого, сыров, сухого молока, жевательных резинок, печенья, булочек, конфет. Также он является одним из компонентов многих лекарств. А еще входит в состав зубной пасты, пудры для лица, кремов, включая солнцезащитные.

Споры о потенциальной угрозе диоксида титана для здоровья ведутся давно. Об однозначных доказательствах вреда для человека говорить все-таки сложно, считает ряд экспертов. Не исключено, что существует допустимая минимальная доза, которая позволила бы безопасно применять эту распространенную добавку. Однако, пока нет уверенности, каким точно должен быть такой «лимит», лучше вовсе отказаться от использования потенциально опасного вещества в пищевой промышленности, считают в Европейском агентстве по продовольственной безопасности.