Миллиарды долларов сменили обладателей: Семь самых дорогих разводов в США

В настоящее время рейтинг самых дорогих расставаний возглавляет развод супругов Безос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бытовые проблемы, львиная доля которых завязана на финансовые вопросы, нередко служат причиной разводов. Но, оказывается, богатство – тоже не гарантия счастливой семейной жизни.

Журналисты и обыватели регулярно считают чужие деньги и обновляют список самых дорогих бракоразводных процессов в США.

Совсем недавно стало известно о том, что Билл и Мелинда Гейтс, прожившие в браке 27 лет, решили расстаться. Урегулирование по процессу может составить $73 миллиарда, что автоматически выводит этот развод на первое место в мире.

В настоящее время рейтинг самых дорогих расставаний возглавляет развод супругов Безос, после которого Маккензи Безос (а ныне Маккензи Скотт) стала второй по богатству женщиной в мире, получив активов компании Amazon на сумму порядка $38 миллиардов.

Руперт Мердок и Анна Торв развелись в 1999 году после 32 лет семейной жизни. Примечательно, что спустя всего 17 дней после развода 68-летний предприниматель и медиамагнат женился на 30-летней уроженке Китая Венди Денг. Предположительно, именно роман с китаянкой и стал причиной краха семьи. В результате бракоразводного процесса Анна Торв получила $1,7 миллиарда.

Мэл Гибсон и Робин Мур официально развелись в 2009 году. Правда, о разрыве отношений пара заявила тремя годами ранее. После развода с продюсером, режиссером и звездой Голливуда Робин Мур стала богаче на $425 миллионов – половину всего, что Гибсон заработал за время почти 30-летнего брака.

Роберт Джонсон и Шейла Крамп прожили в браке 33 года. За это время Джонсон основал компанию Black Entertainment Television и стал первым темнокожим американцем, попавшим в списки богатейших людей мира. Бракоразводный процесс окончился в 2002 году, в результате Крамп получила $400 миллионов отступных и стала первой афроамериканкой, пополнившей ряды миллионеров.

Майкл Джордан и Хуанита Ваной: пара прожила вместе 17 лет и родила троих детей. В 2002 году Хуанита подавала на развод, но позже супруги попытались наладить отношения и протянули в браке еще четыре года. Примирения не вышло, и в конце 2006 года супруги развелись. Мировое соглашение сделало Хуаниту богаче на $168 миллионов.

Нил Даймонд и Марсия Мерфи развелись после четверти века совместной жизни в 1995 году. Согласно публикациям Forbes, состояние одного из самых успешных американских певцов и авторов песен на тот момент составляло порядка $300 миллионов. Прессе было объявлено, что при разводе Марсия получит ровно половину. Много позже Даймонд признался, что бывшая супруга получила меньше, но «ей хватит, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь».

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