"Если, мадам, у вас геморрой или передоз, то скрывайте": операция Ольги Бузовой обернулась скандальными откровениями

Рыдания Ольги Бузовой из больницы сразу после операции вызвали у ее коллег разную реакцию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Бузова зализывает раны дома. После экстренной госпитализации и тяжелейшей операции поющую ведущую выписали из больницы буквально через три дня. Поклонники и коллеги звезды гадают, как такое возможно - ведь сама знаменитость сутки назад рыдала и еле ворочала языком. А теперь вновь записывает каждый свой шаг на видео и говорит, что быстро поправляется.

Рыдания Ольги Бузовой из больницы сразу после операции вызвали у ее коллег разную реакцию. Некоторые искренне сочувствуют ведущей, но есть и те, кто жестко обвиняет красавицу в пиаре.

Например, Катя Гордон не смогла пройти мимо ситуации со звездой "Дома-2". Она прямо обратилась к поющей ведущей, не стесняясь в выражениях. "Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза. «Прошла операция... пока не скажу какая...» Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку: «Что за диагноз у Бузовой»", - написала в блоге бывшая жена адвоката Сергея Жорина.

Катя назвала поведение певицы "дешевой игрой": "Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию".

Но больше всего Гордон возмущена не этим. "Если храните тайну об операции (и имеете законное право), то не надо этой порнухи постнаркозной. А если играете в правду, то говорите все. Хочется всем здоровья, но если, мадам, у вас геморрой или передоз, то скрывайте. А если вам реально плохо, то не спекулируете на подобных темах", - сказала, как отрезала фигуристая блондинка.