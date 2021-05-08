Кобзону на «Землянку» в «Комсомолку» звонили и президент Путин, и солдаты Победы

Оказывается, нашу «Поем песни Победы с Иосифом Кобзоном» переписало множество народу! Фото: Евгения ГУСЕВА

...Последний раз на Радио «Комсомольская правда», на свою программу «Поем песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном», он приезжал три года назад, в конце апреля 2018-го.

Это была 10-я его программа - мы встречались с ним в эфире (прямом!) - перед каждым 9-м мая, начиная с 2008-го.

10-я - и... последняя. (Она единственная вышла в эфир в записи, Кобзон себя уже неважно чувствовал, отменил несколько визитов, а вот в «Комсомолку» все равно приехал.)

Через 4 месяца Иосифа Давыдовича не стало - он ушёл из жизни 30 августа 2018-го.

Мы, бессменные ведущие этого эфира (сценарии тоже поручали готовить нам), несколько месяцев раздумывали: как «спасти» популярную у наших слушателей программу? Но так ничего и не придумали... И нам было от этого очень и очень грустно.

А потом вдруг сделали для себя неожиданное открытие! Оказывается, нашу «Поем песни Победы с Иосифом Кобзоном» переписало множество народу!

Достаточно набрать в Яндексе это название передачи - и вы обнаружите ее в соцсетях в полном объёме. (Кстати, самый первый наш эфир продолжался непрерывно два часа, остальные - от часа до полутора.)

А можно - просто, допустим: «Иосиф Кобзон. «В «Землянке»... И сразу - несколько фрагментов из наших программ.

А потом - с коллегами с сайта kp.ru мы нашли и уже обсудили ещё один интересный вариант - как продолжить «Поем песни...».

За две этих наших «пятилетки» мы запасли в своих архивах порядка 13 - 15 часов аудио- и видеозаписей народного артиста СССР Иосифа Кобзона: это и песни, и интервью, и репортажи, связанные с его поездками (а он брал в них с собой журналистов «Комсомольской правды») в борющийся Донбасс, в Сирию, в избирательный округ в Забайкальский край.

Берём на себя смелость также утверждать, что эти съемки и записи интересны не только тем, что они посвящены выдающемуся исполнителю и политику. Когда в «Комсомолку» приходил Иосиф Кобзон - ему звонили и ветераны Великой Отечественной, в числе которых был, например, маршал Дмитрий Язов, простые слушатели - часто бывало, вместе с некоторыми из них наш знаменитый гость пел сейчас же - в прямом эфире.

И вот - накануне праздника - мы решили вместе с вами, дорогие наши слушатели и читатели, вспомнить самые яркие фрагменты наших памятных эфиров. (Присоединяйтесь - видео перед вами, по ссылке)

Кстати, есть там и уникальные кадры - однажды, когда Иосиф Давыдович приехал к нам на «Землянку», ему позвонил Президент России Владимир Путин. И они несколько минут пообщались по телефону в присутствии журналистов. Условились о встрече, договорились, какие будут обсуждать вопросы после торжественного приёма в Кремле, посвящённого Дню Великой Победы.

Ну, сами посудите - разве можем мы держать это все в архиве?! Тем более - 9 мая!

Так что, слушайте, смотрите - пожалуйста.

И всех вас, друзья, - с Днём Великой Победы!

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