Бывший муж Анны Седоковой помогает Тимати в телешоу "Холостяк"

Тимати и экс-муж Седоковой Максим Чернявский давние друзья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В эти выходные вышла уже девятая серия шоу «Холостяк». Это проект, в которым красивые молодые женщины (преимущественно модели) пытаются завоевать руку и сердце завидного жениха – в этом телесезоне певец и бизнесмен Тимати. В сети продолжают обсуждать возможную победительницу шоу – в фаворитки записали на сей раз Катю Сафарову (якобы ее видели после съемок с Тимати). А мы обсудим главную интригу выпуска – зачем в эфире «Холостяка» появился 34-летний Максим Чернявский.

В эфире его представили исключительно, как друга Тимати, главного героя «Холостяка» в 2014-м году. После «Холостяка» отношений с победительницей у Макса не было. Но у этого мужчины звездная биография, когда-то наследник богатой семьи из Киева мелькал на обложках российского глянца рядом с женой. Интерес СМИ к Чернявскому был спровоцирован его женитьбой на Анне Седоковой. Этот мужчина - тот самый второй муж Анны Седоковой, который после развода через множество судебных процессов оставил их общую дочь жить в своем доме в США. Бизнесмен добился того, что Анна Седокова прилетает в США, чтобы провести время с ребенком. Певица лишена возможности жить вместе с 9-летней Моникой Чернявской, поэтому Седокова каждый день воспитывает дочь исключительно по видеосвязи. Это большая боль для певицы.

Сейчас звезда как раз в Лос-Анджелесе – прилетела провести время с ребенком. Моника (или как ласково называет ее Аня - Мо) посещает школу в Лос-Анджелесе, а Анна периодически прилетает в Америку, чтобы встречаться с девочкой. До пандемии Анна со старшей дочкой Алиной, сыном Гектором и Моникой отдыхали на заграничных курортах. Седокова летает в США для встреч с Моникой с нынешним мужем баскетболистом Янисом Тиммой.

Модель Екатерину Сафарову раньше времени записали в победительницы «Холостяка». Но пока она явная фаворитка Тимати Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Борьба за Монику была долгой и эмоционально напряженной – Анна Седокова потратила миллионы на американских адвокатов (за час работы певица платила по $700). Чернявский из-за прежних обид стремился лишить экс-жену родительских прав. В суде упирали на ее статус: мол, из-за звездного образа жизни она не может быть хорошей матерью. Суд решил, что Моника живет и учится в США. Летом ребенок проводит 3 недели с папой, а остальное время с мамой. Привозить ее в Россию Седокова не может. Сейчас у Седоковой и Чернявского уже нормальные отношения – они должны совместно обсуждать вопросы касаемо воспитания дочери. И Анна приспособилась жить в таких условиях. У Чернявского в США новая семья – супруга, дочь.

И вот этот «эксперт» в личных отношениях прилетел из США в ОАЭ помогать Тимати определяться с выбором девушки в шоу. Одна участница в 9-ой серии ляпнула про другую: «Я ваще не пойму, что она тут делает…» А мы не оценили появления Чернявского. Но эту фишку придумали и высоко оценили продюсеры «Холостяка» - в проекте появляется бывший герой шоу (он же друг) и делится впечатлениями об участницах с Тимати. Уже был Егор Крид – живой, интересный, с грамотной речью, намеками на интригу. Чернявский на его фоне выглядел бледно – скучные беседы со всеми участницами: «У меня был опыт брака с артисткой. И знаю, какие проблемы из этого… Карьера или личная жизнь?»

И еще более банальные рекомендации Макс дал Тимати по каждой участнице. Чернявский за эти годы немного прибавил в весе, но остался не многословным и стеснительным в кадре. Максим говорил все время одно и тоже: «У каждой внешние данные на «пять». Прикольные девчонки все – в этом и проблема. Здесь придется разобраться…» В общем, экс-муж Седоковой появился лишь в одном выпуске шоу. Зато слетал бесплатно в ОАЭ, прокатился на яхте с красивыми девчонками и Тимати, пообщался с другом. А выводы о выпуске зрителей чаще такие: «скучные диалоги», «эту серию смотреть не хотелось». Может мешала репутация эксперта, который судился с матерью своей дочери?

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