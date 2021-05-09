Генсек ООН: мир вступил в беспрецедентный период экстремальных климатических катаклизмов

Генеральный секретарь ООH Антониу Гуттереш. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООH Антониу Гуттереш выступил на международной конференции, посвященной изменению климата, и сделал пугающее для всего мира заявление.

Он назвал прошедший год очередным «беспрецедентным периодом экстремальных климатических катаклизмов».

- В прошлом году средняя температура воздуха уже превысила доиндустриальный уровень на 1,2 градуса Цельсия – это очень опасно, поскольку данный показатель уже приближается к установленному научным сообществом «потолку» в 1,5 градуса Цельсия. – сказал генсек ООН.

Он предупредил, что если международное сообщество не бросит все силы на борьбу с изменением климата, к концу текущего столетия среднегодовая температура может превысить доиндустриальный уровень на 2,4 градуса Цельсия, что приведет к необратимым, катастрофическим последствиям.

Гуттереш предложил свой способ решения проблемы:

- Если мы будем работать сообща, мы сможем избежать тяжелых последствий изменения климата. Мы должны использовать возможности, которые открываются перед нами после пандемии COVID-19, и заново отстраивать экономику уже по экологически чистой модели, – сказал он, призвав мировое сообщество сообща предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата.