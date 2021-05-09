За экологию и против России: к власти в Германии могут прийти «зеленые»

Результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг «зеленых» на данный момент на 3% превышает поддержку правящей партии. Фото: REUTERS

Согласно опросу, проведенному «Рабочим содружеством общественно-правовых вещательных станций Германии» (ARD), за представителями партии «Союз-90/«зеленые» сохраняется лидерство – если бы выборы в бундестаг проводились сегодня, борцов за экологию поддержали бы 26% избирателей.

Результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг «зеленых» на данный момент на 3% превышает поддержку правящей партии ХДС/ХСС, которая перестала быть лидером избирательного списка впервые с 2019 года.

СДПГ (партнер ХДС/ХСС по коалиции) набирает 14% голосов, «Альтернатива для Германии» –12.

Таким образом, если в умах граждан Германии ничего не изменится коренным образом до 26 сентября, на смену Ангеле Меркель вполне может прийти лидер «зеленых» Анналена Бербок, известная свое жесткой позицией по отношению к России и непримиримой враждой с «Северным потоком–2».

В ARD сообщили, что если бы выборы канцлера ФРГ проводились в ближайшее время и прямым голосованием, Бербок могла бы рассчитывать на поддержку 28% избирателей. Армин Лашет от ХДС/ХСС и Олаф Штольц от СДПГ набрали бы по 21% голосов.

40-летняя Анналена Бербок занимает пост сопредседателя партии «Союз-90/«зеленые». Ее главным предвыборным обещанием является «изменить политический курс Берлина», сделав его более «общеевропейским», активным и агрессивным в противостоянии с Россией.

– Мы видим, что происходит, когда немецкая, она же европейская, политика скорее реагирует вместо того, чтобы активно действовать, – заявляла она.