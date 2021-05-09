Карибские круизы под угрозой: в США запретили требовать паспорта вакцинации

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил, что запрещает требовать от граждан подтверждения статуса вакцинации. Фото: REUTERS

Губернатор Флориды, являющейся мировой столицей морских круизов, заявил, что отныне компаниям будет запрещено требовать от клиентов и сотрудников подтверждения статуса вакцинации.

В самих компаниях выразили озабоченность действиями губернатора и предупредили о возможных проблемах, сообщило издание NY Daily News.

Губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис объявил, что запрещает требовать от граждан подтверждения статуса вакцинации при предоставлении услуг:

– Во Флориде ваш личный выбор в отношении вакцинации будет защищен, и ни один бизнес или госорган не сможет отказать вам в услугах на основании вашего решения.

В ответ на заявление губернатора, гендиректор Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), контролирующего не менее 8% мирового круизного рынка, предупредил, что подобное решение представляет угрозу прежде всего для самой Флориды, поскольку в NCLH намерены добиваться подтверждения вакцинации и сотрудников, и отдыхающих, прежде чем разрешить им подняться на борт судна.

– Это очень прибыльный рынок. Это близлежащий рынок. Но он проблемный. Мы не можем игнорировать это. Мы хотим возобновить круизы и сделать их как можно безопаснее. – заявил он.

Флорида считается мировым лидером данного сегмента рынка, в штате сосредоточен целый ряд крупных круизных портов: Майами, Эверглейдс, Порт Канаверал, Тампа, Джексонвилл, Ки-Уэст и другие.