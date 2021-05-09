Правда ли, что от Парада в Москве «дышать нечем»

Бронетехника на Тверской улице в Москве во время репетиции парада Победы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давно не секрет, что у главного военного парада есть недруги и в России, и за рубежом. Они дружно пускают один и тот же яд. Независимо от того, где живут, - в Москве, Вашингтоне или Варшаве.

Вы же наверняка уже много раз слышали: «Кремль опять бряцает оружием!», «Зачем это победобесие?», «Этот парад нужен только Путину!», «Пир во время чумы!»… Вон известный насильник матрацев публично оскорбил День Победы, заявив, что русский народ "гордится позором, стыдом и преступлением". К тому же сексуальный извращенец считает, что не следует подчёркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом: "Это лишнее. Мы развязали эту войну, мы за неё заплатили дороже всех». Как тут не подумаешь, что переизбыток тупой злости порождает дефицит разума.

Кто-то зло жалуется на то, что из-за парада по центру Москвы не проехать, кто-то скулит, что гарь от боевых машин «мешает дышать», кто-то вопит о том, что в «этот день не радоваться, а плакать надо, потому что бездарно воевали и потеряли много людей». «Шли к Победе по горам трупов».

О многом мне думается в это особенное майское утро.

Что сказать тем, кому «мешает», кого «раздражает» Парад?

Не хочется трескучих, высокопарных слов. Парад ведь это не дружный топот тысяч ног по Красной площади и не грозный скрежет танковых гусениц по ней, - это дань памяти и уважения тем, кто добыл Победу. И мертвым, и живым. Прежде всего им.

Вот только вижу, что государство в своем информационном поле все же слабо защищает парад от тех, кто по каким-то политическим убеждениям или личным «капризам» не приемлет его. Да, сейчас нет ни тоталитарного строя, ни могучей коммунистической пропагандисткой машины, не допускавшей инакомыслия. В ту советскую пору одно плохое слово против Парада или Победы считалось плевком в святыню – на строгом суде товарищей могли запросто лишить партийного или комсомольского билета. А сейчас «свобода слова», при которой нередко и Победа, и Победители, и парад в их честь нередко становятся беззащитными. Сердобольный Коля из Уренгоя слезно жалеет фашистов, которым «тоже было больно», в учебнике по истории Великой войны – 11 строк про Сталинградскую битву, юные балбесы жарят сосиски на Вечном огне, голая девка взбирается «ради прикола» на мемориальный танк Т-34, мутный борец с коррупцией оскорбляет ветеранов… А разве вы не читали и не слышали вот это? «Сашка Матросов не бросался грудью на немецкий дзот, он просто споткнулся на ледяной кочке», «Колька Гастелло не направлял умышленно свой горящий самолет на немецкую колонну, просто упал на нее по дурости», «Зойка Космодемьянская никакая не героиня, а террористка, сжигала конюшни»…

Да, мы (с большим опозданием!) приняли закон, защищающий это святое сословие людей от унижений, мы мечем громы и молнии в тех, кто приравнивает Сталина к Гитлеру, кто считает Германию и СССР в равной степени ответственными за развязывание войны, кто мечтает написать роман о «великом сыне народа» - предателе Власове…

Заигравшись в демократию и свободу слова, мы сами допустили такое положение, при котором Великая Победа и Парад в честь ее все чаще становятся замусоленной картой политических интриг и противостояний. Мысли и поступки невежд зачастую затмевают призывы тех, в ком еще не умерла память о людях, благодаря которым мы сегодня живем.

Самую дорогую «икону» национальной гордости недруги парада пытаются порой превращать в заплеванную картонку, а «бриллиант» подлинного патриотизма – в банальное бутылочное стекло.

Если государство не защитит Победу, то нельзя исключать, что уже через пару-тройку десятков лет, юные потомки наши будут куда сильнее почитать гей-парады, чем Парады Победы…

А пока приходится доказывать, что 9 мая – это ведь день рождения Победы. Да, это великая и радостная дата, но и «праздник со слезами на глазах». С поминальной свечой у выгоревшего портрета погибшего фронтовика, с букетом цветов на братскую могилу, но и с веселой песней, с громыханием торжественного салюта.

Мне не раз в дни Парада приходилось сидеть на гостевой трибуне Красной площади, и я с грустью замечал, как с каждым годом редеют ряды самых почетных гостей – участников Великой Отечественной войны. Тех, кто воевал в Действующей Армии, осталось в России всего 68 тысяч (данные Минтруда). Есть печальная статистика: они умирают по 6-7 тысяч в год.

Нетрудно предположить, что лет через 10-15 отправятся в мир иной самые последние из тех, кто от стен Москвы дошел до Берлина, у кого на скромном пиджачке тяжелая гроздь орденов и медалей «за оборону…», «за взятие…», «за освобождение…», «за Победу над Германией»…

Это им молодые поколения в погонах и без воздают почести. Это вам не легкомысленные наклейки на грязных стеклах и бамперах дорогостоящих «тачек» внуков - «Спасибо деду за Победу, а бабуле – за пули!». Парад – не шоу и не шумная военизированная «тусовка». Парад – это не «победобесие», а еще одно доказательство того, что у государства, у потомков Победителей не отшибло историческую память.

Парад – не «бряцанье оружием», а демонстрация того лучшего, чем сегодня может защищаться Россия. И своего рода отчет перед народом – в какое «боевое железо» государство вкладывает деньги налогоплательщиков.

Ну а жалобы на то, что во время тренировок Парада на Ленинградском проспекте и на Тверской «дышать нечем» - это лицемерный вой либеральных провокаторов: по этим маршрутам к месту парада на Красной площади пройдет чуть больше 190 единиц боевой техники, а ежедневно по той же Ленинградке и Тверской проезжает до 100 тысяч авто. А то и больше. И стонов об «удушье» почему-то нет…

А вот тем, кто ноет, что наши отцы и деды «плохо воевали» есть один ответ: да, за Победу была заплачена очень дорогая цена, но в итоге не гитлеровский солдат над Кремлем, а красноармеец над Рейхстагом водрузил Победное знамя.

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