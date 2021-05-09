У участников Парада - завтрак до рассвета и валидол в кармане

Участник ночной репетиции парада перекусывает во время перерыва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня у офицеров и солдат, которые вместе с особо тщательно надраенной парадной боевой техникой дислоцировались в Химках, на Ходынке и в Мневниках, был сытый праздничный завтрак еще до рассвета. Тыловики постарались. Еще и сухпай каждому экипажу в дорогу дали.

А перед посадкой экипажей в танки и «броники» военврачи еще раз проверили температуру у каждого. А химики продезинфицировали каждую боевую машину. Нельзя пропустить коварного вражину - ковид. Военные медики и химики – на страже. Парад должен быть здоровым.

Кстати, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в параде, в добровольном порядке прошел полный курс вакцинации от Covid-19.

Колонны боевой техники и пешие коробки потянулись в сторону Кремля с большим «ефрейторским зазором». Рев двигателей будил полусонную Москву. Военная полиция на своих «газиках» резво сновала по улицам и проспектам, «расчищая» маршруты.

В некоторых боковых переулках ближе к центру торжественного действа примащивались автобусы с «запасниками» (теми, кто в случае чего заменит вышедших из строя сослуживцев). Там же на всякий случай (тьфу-тьфу!) застыли и дежурные тягачи. Их называют БРЭМами – бронированными эвакуационными машинами.

Самое страшное для любого «парадного» зампотеха – заглохнувший движок танка или сдутое колесо, – жди строгача и служба пойдет наперекосяк. Знали бы вы, как бьется сердце зампотеха, когда его танки, БТР или пусковые ракетные установки выползают на Красную площадь! Этот человек – на грани инфаркта. У него в кармане валидол. Я видел такого во время одного из парадов. Дождя не было, шпарило солнце, а его камуфляжная куртка на спине во время прохождения боевой техники вся была мокрой… Офицеры рассказывают, что после возвращения в лагерь после парада командиры первый тост поднимают за технарей. Справедливо.

Пару лет назад, когда во время тренировки на Красной площади заглохла «Армата», для зампотеха потребовалась «скорая»…

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