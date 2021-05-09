Как иностранные атташе «шпионят» за Парадом в Москве

Военная техника во время парада Победы на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задолго до начала парада тротуары на тех московских улицах, где застыла в изготовке боевая техника, густо обрастают взрослыми и детьми. Но есть в той толпе люди, которые глазеют на механизированную колонну совсем не с праздным обывательским любопытством.

Это для сугубо цивильного человека танк или БМП, ракетная установка или же пушка - просто грозное железо. А для военно-промышленных агентов из-за «бугра» - объект пристального профессионального внимания: что нового появилось на броне? Для чего предназначены появившиеся после модернизации устройства? Почему изменилась динамическая и активная защита танка? Осталось ли на пусковой установке межконтинентальной ракеты прежнее количество катков? Не увеличен ли калибр пушки? Куда исчезла система спутникового наведения ракеты? Какую боевую технику русские выгнали на парад впервые?

Жужжит в руках «любопытного товарища» кинокамера, чваркает спуск фотокамеры в мобильнике. Третий секретарь иноземного посольства в Москве сегодня отошлет в штаб своей разведки подробный отчет…

И за механизированной колонной, и за пешей парадной коробкой, и за «особо любопытными» иностранцами бдительно присматривают ничем не приметные люди в гражданской одежде. Такая у них работа – обеспечивать безопасность парада, оберегать его от нежелательных инцидентов. Помните, в прошлом году уже перед самым парадом боец устроил свару с сослуживцем? Чуть не дошло до мордобоя. Этого неуравновешенного солдатика контрразведчики мигом «извлекли» из строя, но он не унимался, хотел даже стекла в их служебной машине выбить. Инцидент быстро «локализовали». Но сколько непарадных разговоров было!

В строго расписанное до минуты время пешие «коробки» парадников выдвигаются на Красную площадь и занимают исходные позиции.

А я сейчас представляю, как десятки тысяч жен и детей, отцов и матерей, братьев и сестер, друзей и сослуживцев парадников будут жадно всматриваться в экраны телевизоров, - «А вдруг нашего покажут!».

Когда мне пришлось участвовать в таком параде, я заранее послал бате с мамой гордое письмо, чтобы во все глаза смотрели на своего сына, марширующего по Красной площади. Я был тринадцатым в двенадцатой шеренге, мою «коробку» лишь мельком показало ТВ, но в маленькой украинской хате родители меня все равно увидели. Ну так им хотелось…

А в позапрошлом году я с внуком Никитой смотрел Парад с гостевой трибуны. А после мы спустились на Красную площадь. И Никита поднял с брусчатки одну подковку, вторую третью… Я сказал ему, что это «потери» с обуви парадников, которые добросовестно вбивали шаг в сталистые камни. Когда-то и я потерял на брусчатке такие же подковки с каблуков хромовых офицерских сапог. Но зато всей нашей «коробке» сам министр обороны СССР объявил благодарность.

Теперь найденные на Красной площади подковки Никита держит в картонной коробке с пластмассовыми танками и самолетами. И со своим любимым лего…

Впрочем, - «Отставить воспоминания!». Стрелки курантов подбираются к 10.00. И скоро над Красной площадью раздастся громкий и строгий голос Главкома Сухопутных войск и командующего парадом генерала армии Олега Салюкова:

- Парааааад! Смирно!

И все вокруг замрет в торжественной тишине.

Ну а о своих впечатлениях о параде я расскажу вам, когда он закончится.

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