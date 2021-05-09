Юный участник акции памяти "Бессмертный полк". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 апреля, родительский чат. Сообщение от учительницы:

- Уважаемые родители, большая просьба принять участие в общешкольных мероприятиях, посвящённых Дню Победы: разместить в окнах плакаты-поздравления с Праздником, фото отправить в оргкомитет, а также записать на видео патриотический стих из одобренного списка и всей семьей спеть песню «Десятый наш десантный батальон». Буду очень благодарна.

5 мая, учительница:

- Дорогие родители! Не я это придумала! Я понимаю, все на дачах, но это займёт всего 3 минуты! Прошу проявить понимание, дети готовы и рвутся! Срок стиха до 9 мая, срок песни - 8 мая, до 12.00

Утро 8 мая, учительница:

- Личная просьба: помогите...

Среди баулов (мы тоже выезжаем на дачу) срочно обряжаем ребёнка в пилотку.

- Когдааа-нибудь мы вспомним это...

Кошка из баула:

- Миааау!!!

- ...и не поверится самим...

Я плачу от чувств, а потом от того, что видеофайл не загружается на почту: вся операция, конечно же, занимает далеко не три минуты.

11.45, видео отослано; с истерикой, но мы успели!

11.58, сообщение от учительницы: файл не конвертируется.

Такое вот патриотическое воспитание, со всеми плюсами и минусами.

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