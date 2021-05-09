“Он неожиданно появился на пороге молодым, но уже седым красавцем”: Генерал-майор Ирина Волк рассказала о своём дедушке, который прошёл через всю войну

В семье помощника министра внутренних дел России Ирины Волк бережно хранят портрет дедушки — старшего сержанта Алексея Владимировича Волка.

День Победы — главный праздник в нашей стране. Вернувшиеся с фронта солдаты научили своих детей ценить мир и служить Родине. И сегодня сотрудники полиции — те, кто защищают граждан и обеспечивают безопасность в стране — также вспоминают своих воевавших родственников.

ПОРТРЕТ С ФРОНТА

В семье помощника министра внутренних дел России Ирины Волк бережно хранят портрет дедушки — старшего сержанта Алексея Владимировича Волка. Художник написал его прямо на передовой.

- Для меня это с самого детства портрет героя, — говорит Ирина Волк. - Моему папе было уже 6 лет, когда дедушка вернулся с войны. Призывался из Макарьево Костромской области — туда и вернулся к жене и сыну. С медалью, контузией, подарками и, главное, с победой.

Когда после контузии в январе 1945 года Алексея Волка отправили служить подальше от фронта в комендатуру польского города Радомско, ему пришлось вступить в бой против немецкой дивизии, которая отступала.

- Он лично обезвредил и взял в плен более 250 немецких солдат, за что и был представлен к ордену Красной Звезды. Этот факт зафиксирован в наградном листе от 24 сентября 1945 года. А наградили дедушку медалью “За доблесть в службе”, — рассказывает помощник Министра внутренних дел.

В 1942 году Алексей Волк уже решил, что погиб. Снаряд разорвался так близко, что он оказался в воронке, весь засыпанный землей, контуженный, без сознания. А когда очнулся, понял, что задыхается. Но спасли его новые, выданные недавно сапоги. Солдат, который проходил мимо, хотел их забрать. Но почувствовав, что кто-то снимает сапог, Алексей собрал последний глоток воздуха и пошевелил ногами. Солдат под свист снарядов и пуль раскопал сослуживца и вызвал подмогу. Втроем солдаты из-под бомбежки оттащили раненого в укрытие. Потом был госпиталь, возвращение в строй, новые бои и вторая контузия.

Художник нарисовал портрет старшего сержанта Алексея Владимировича Волка прямо на передовой.

- Сегодня мне очень жаль, что папа не запомнил имя того самого солдата. Мне бы хотелось сказать ему спасибо, — говорит Ирина Волк. - Сердце дедушки не выдержало перегрузок, контузий. Он умер в 1949 году. Остались воспоминания бабушки и папы, как он неожиданно появился на пороге своего дома в конце 1945 года, молодой, но уже седой красавец. Полевой бинокль, который отец-фронтовик подарил сыну, мой папа бережно хранил всю свою жизнь. И еще фронтовые открытки — он часто писал бабушке и папе. Хотел, чтобы родные всегда знали самые последние новости с фронта.

Остался и портрет, который был сделан художником Мишаниным прямо на передовой. На нём подпись, сделанная рукой Алексея Волка специально для супруги: «На улице дождь, на сердце тоже».

ОБЕСПЕЧИВАЛИ СВЯЗИ ПОД ПУЛЯМИ

У майора внутренней службы Галина Хамёнок из Санкт-Петербурга войну прошли и дедушка, и бабушка. Дед - старший лейтенант Николай Исаевич Балахонов был призван на фронт в июне 1941 года. Он служил командиром телеграфно-кабельного взвода и уже в сентябре получил первое ранение под Смоленском.

На счету старлея Балахонова множество смелых и самоотверженных поступков, по которым впору снимать фильм. Так в конце января 1945 года он обеспечивал бесперебойную связь командования в период захвата Домбровского угольного бассейна в Польше. Это способствовало успеху боевых операций на Одерском плацдарме. За свои подвиги Николай Исаевич награжден Орденом Красной звезды и Орденом Отечественной войны второй степени.

Бабушка Галины Хомёнок, Кира Михайловна Тихомирова (Балахонова) во время войны получила звание младшего сержанта. Она была призвана в Ленинграде, в 1943 году. А до этого жила в блокадном городе. Кира Михайловна также работала связистом — старшей телеграфисткой телеграфного-кабельного взвода. Ей постоянно приходилось работать в условиях боя, под обстрелом противника – нужно было обеспечивать связь командования. Кира Михайловна награждена медалью «За боевые заслуги».

ЗАКРЫЛ НЕБО СЕВАСТОПОЛЯ

- Мой дедушка, Агарков Леонид Андреевич, родился в 1920 году, в городе Шахты Ростовской области. А в сентябре 1939 года поступил в Севастопольское училище зенитной артиллерии, — рассказывает старший специалист УМВД России по Севастополю Наталья Агаркова.

Сразу после начала войны из курсантов училища были сформированы зенитные батареи. Им была поставлена задача — прикрывать небо Севастополя. Леонид Андреевич прошел всю войну с 1941 по 1945 год. Воевал на разных фронтах, был командиром взвода, командиром батареи зенитного артиллерийского полка. А в 1942 году получил тяжелое осколочное ранение.

Леонид Андреевич Агарков.

Леонид Агарков участвовал и в кровопролитных боях под Старой Руссой в Ленинградской области. Сохранился журнал боевых действий полка. Там описывается один из боев: «...11.30. Бойцы забрасывают гранатами фашистские дзоты, пулей и штыком уничтожают сопротивляющихся немцев… 12.15. У бойцов иссякли боеприпасы, они пустили в ход немецкие гранаты, оставленные в окопах противника. 12.20. Фашисты открыли по подразделению яростный минометный огонь. Подразделение оказалось в огневом кольце. Бойцы подходят к вражеским траншеям. Завязалась рукопашная схватка. На дно траншеи в липкую грязь валятся раненые гранатами и пулями фашисты…»

В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество в боях на Кольском полуострове Леонид Огарков был награжден орденом «Красной звезды». Командир полка в представлении к награде писал: «…Все налеты вражеской авиации отражались успешно, ни один самолет противника к объекту не допущен. Объект повреждений и потерь не имел. В период боя лейтенант Агарков показал стойкость, мужество и умение управлять огнем взвода». Кроме этого, у лейтенанта Агаркова боевые медали «За оборону Заполярья» и «За Победу над Германией».

Герой войны после Победы работал на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе, был главным сварщиком завода. Его научные разработки отмечались золотыми и серебряными медалями ВДНХ, использовались при производстве кораблей и подъемного крана «Богатырь».

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