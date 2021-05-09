Посол Чехии посетил парад Победы

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что направляется на Красную площадь, чтобы посетить проходящий в Москве традиционный парад Победы. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что направляется на Красную площадь, чтобы посетить проходящий в Москве традиционный парад Победы. Представитель чешского МИДа в Праге поспешил уточнить при этом, что «участие посла в параде по случаю окончания Второй мировой войны произойдет исключительно с целью выразить уважение к этому историческому событию».

Ключевое слово здесь - "исключительно". То есть отдадим должное истории и только истории, раз уж так случилось, что с освобождением Чехословакии от фашизма Красной Армией была закрыта последняя страница Второй мировой войны в Европе. Закрыта и осталась в прошлом...

Надо полагать, посол прибыл на парад и занял свое место на трибуне для почетных гостей не просто так. Имел на руках соответствующее официальное приглашение. А надо ли было ему его направлять?

Кто-то, возможно, скажет: действительно, усилиями Праги дипотношения между Россией и Чехией сейчас практически сведены к нулю. Но ведь не разорваны. И установленный протокол должен соблюдаться.

Выскажу свою личную точку зрения. Не надо было звать на наше торжество чешского гостя. После демонстративного, с подленьким хихиканьем, сноса в прошлом году в Праге памятника маршалу Коневу, чьи войска освободили столицу Чехословакии от фашистов, после открытия в стране десятков всевозможных музейчиков "коммунистической оккупации", официально приравненной к нацистской, после тотального запрета советской символики, переименования улиц, названных в честь погибших воинов Красной Армии, и даже станции пражского метро "Московская", построенной советскими метростроителями (как, кстати, и вся первая очередь столичной подземки), есть ли смысл видеть в числе зрителей парада Победы посла страны, предавшей все те ценности, которые этот парад символизирует?

Да, Чехия - маленькое государство, чей удел, уж, простите меня, но это правда, - всегда быть чьим-то младшим партнером. Сейчас они жмутся у американского сапога. Это их выбор на нынешний день. Но ведь могли бы не захлебываться в истошном лае, словно Моська, на большого восточного соседа, который, между прочим, никуда не делся. Так нет - в угоду США устроили истеричный скандал по абсурдным обвинениям, руководство правительства не погнушалось прикрикнуть на собственного президента и министра юстиции, усомнившихся в дурацких версиях о "российской причастности" к взрывам в Чехи складов с оружием семь лет назад. А чешский премьер-министр Андрей Бабиш в ходе недавнего неформального саммита Евросоюза слезно умолял страны ЕС выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату "в знак солидарности с Прагой".

И пока они просят о такой солидарности, пусть чешский посол смотрит парад по телевизору в своем кабинете.