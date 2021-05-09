Владимир Путин: «День Победы был, есть и будет священным для народа»

Президент поздравил Россиян и обратился к «недобитым карателям» с трибуны на Красной площади Фото: REUTERS

- С праздником, который был, есть и будет для России, для нашего народа священным, - обратился в своей речи к ветеранам, военнослужащим и всем россиянам Владимир Путин. И отметил, что этот праздник народный, потому что каждый из нас — потомок победителей. - Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся.

Особое внимание президент уделил тому, что Победа — наша общая, одна на всех, победа Советского народа.

- Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли. За подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи. Доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей увековечены в высоком звании Городов-героев: Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленска.

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. По словам Путина, двадцать второе июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Но вся страна в целом и каждый её житель в отдельности исполнил священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы».

Обратился президент и к современным последователям нацизма. Тем кто спустя почти век пытается вновь воплотить в жизнь «бредовые» идеи.

- История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.

И напомнил, что Россия последовательно отстаивает международное право, но будет твёрдо защищать наши национальные интересы и обеспечивать безопасность народа. А гарантией тому, Путин назвал Вооружённые Силы России - наследники солдат Победы.

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