«В День Победы слёзы льются сами»: бессмертный полк в семьях Галкина, Гришаевой, Бузовой, Соловьева

Михаил Галустян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из-за пандемии 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн. Шествие по улицам городов перенесли на 24 июня – на день Парада Победы. В День Победы листаем фотоальбомы памяти в семьях звезд.

Оксана Федорова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оксана Федорова, телеведущая

- Мой прадед Васильев Михаил Григорьевич, прошел всю войну и блокаду, сформировал из рабочих Ижорского завода батальон, защищавший Пулковские высоты на подступах к Ленинграду, дважды контуженый. Награжден множеством орденов, в том числе и орденом Ленина, в послевоенные годы послали в Псков, где он был начальником Псковской милиции. Мой дед Куликов Алексей Трофимович, во время войны ему было 15 лет, был курсантом ленинградского артиллерийского училища - первый выпуск. Потом служил в парашютно-десантном полку.

Дед Максима Галкина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Максим Галкин, телеведущий

- В этот день всегда вспоминаю деда Гришу, Григория Робертовича Прагина. Думал ли этот одесский парень, что пройдёт такую жизнь, что такие испытания и победы ждут его впереди. Дед прошёл всю войну с первого до последнего дня, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию, Венгрию. Когда я читаю его наградные листы, я понимаю, какую силу воли, отвагу и самоотверженность надо было иметь каждый день на протяжении почти четырёх лет. Дед лично вместе со своими подчиненными выезжал на поле боя ещё до его окончания, осматривал под миномётным огнем противника подбитые и поврежденные танки и вытаскивал их с поля боя для ремонта. И так в каждом танковом бою в течение всей войны. Я поздравляю всех с Днем Победы, с этим святым для нас праздником! Вечная память павшим! Низкий поклон всем ветеранам!

Дед Владимира Соловьева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Соловьев, телеведущий

- Мой дед. Соломон Львович Шапиро. Есть фото, где дед в Берлине у Бранденбургских ворот. Май 1945. Подполковник. На фото ему 38 лет. А мне сейчас 57 и каждым своим днём на этом свете я обязан ему и каждому из советских людей, прошедших эту страшную войну и победивших. 27 миллионов жизней отданных за наше право жить.

Навка Пётр Петрович Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию

- Честь, гордость, благодарность и великий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны, всему нашему народу, который не только смог выиграть войну, но и поднять страну после! Память о том великом подвиге живет в каждом из нас и передаётся из поколения в поколение! Герой нашей семьи - Навка Пётр Петрович, красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го, награжден медалью «За Отвагу», медалью «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 2-й степени, медаль «За оборону Кавказа». Вернулся домой после войны, прожил достойную жизнь, воспитал детей и успел понянчить внуков. Мы помним, мы гордимся!

Нонна Гришаева с дедушкой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нонна Гришаева, актриса

- С детства всегда в этот день я плачу. Душа болит и слёзы льются сами. Вот и сейчас нужно загримироваться перед спектаклем, а я ничего не могу поделать. Так было и будет всегда. А в последнее время ещё и от страха, что это может повториться. Вечная память всем павшим.. Спасибо моему деду, Евгению Казанскому, дошедшему до Берлина, за Победу!

Водянова назвала второго сына Виктором в честь дедушки Громова Виктора Филипповича. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова, модель

Водянова назвала второго сына Виктором в честь дедушки Громова Виктора Филипповича. Он ушел на войну в 16 лет, служил радистом на подводной лодке.

- Мои милые, любимые и ненаглядные бабуничка и дедуничка. Вот такими я их помню: всегда рука в руку, со счастливой улыбкой на лице. Вместе больше 60-ти лет. Расти рядом с этими людьми и под их крылом - самые тёплые воспоминания моего детства. Как мне повезло! Они оба ветераны войны и труда. Дедуни не стало почти девять лет назад, но он всегда со мной и, я чувствую, помогает мне больше, чем когда-либо. В День Победы очень хочется ему позвонить и поздравить…»

Михаил Галустян, актер, телеведущий

Артиста назвали в честь дедушки участника войны - Ншана Георгиевича называли Мишей.

- Мой дед Галустян Ншан Георгиевич во время войны отучился в Ейском летном училище и отправился защищать Севастополь. К тому моменту аэродром был разбомблен, поэтому дедушку отправили в морскую пехоту. Он с товарищами на лодках помогал солдатам высаживаться на берег. Получил осколочное ранение. Но добился-таки своего и стал летчиком!»

Ольга Бузова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова, телеведущая

- К сожалению, про подвиги моих прадедов я узнала только от дедушек с бабушками, и от своих родителей. Яков Лукин прошел всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулеза и умер в 1956году. Тимофеи Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте. Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом еще воевал с Японией до 2 сентября на Курильских остовах. Прадедушка Иван Семенович работал водителем на дороге жизни. Уже после войны он всегда плакал, когда слышал исполнение песни «Ладога моя, Ладога...». Прабабушка Антонина Назарова работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна также находились все 872 дня блокады в Ленинграде: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев.

Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы, которая всю войну провела в детском доме на Лесном проспекте. Она запомнила ярче всего не ужасы бомбежек, а то, как ее отец привез с фронта бутылку рыбьего жира, и разрешил его разделить на всех. Каждое утро воспитатель давала его выстроившимся в ряд ребятам с широко открытыми ртами, как у галчат, чтобы не потерять ни капельки драгоценного продукта. Выжить могли только так, помогая друг другу. Один мои прадедушка Сеня (Калугин Семен Андреевич, папа моей бабушки) был в плену у фашистов на Украине, бежал, получил ранение, и продолжил работать комбайнером уже на освобожденной территории. Спасибо всем героям, отдавшим все силы для Победы и на полях сражений и в тылу!

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