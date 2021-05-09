Юнна Мориц: Мы победим, за нами – Чувство Дома... А без него – страна пылает, как солома

Великая Поэтесса в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о самом главном «оружии», которое помогало и помогает нашей стране в боях с врагом Фото: Александр ГАМОВ

Сначала телефонную трубку взял Юрий Васильев, муж Юнны Мориц.

- ...Юра, привет!

- Здравствуй, Сашенька!

- Мы с Любашей из оренбургского нашего отпуска вот вернулись, побывали на малой родине, освежили Чувство Дома. Слушай, а я вот прочитал восемь минут назад стихотворение Юнны Петровны, опубликованное в Facebook. Про Чувство Дома и Победу.

- Да.

- Это вообще что-то новое.

- Нет, оно было раньше опубликовано. Это колоссальное стихотворение. Раз в жизни пишется такое.

Сейчас я передам Юнне трубку.

- (голос Юнны Мориц) Да.

- Юнна Петровна, здравствуйте! С Днем Победы вас! И с Чувством Дома. Так неожиданно было услышать и увидеть это… В стихотворении. Звучит необычно.

- Почему неожиданно? Эти стихи написаны несколько лет назад. Их обожают читатели. Они понимают это, потому что стихотворение написано с натуры. Это же не выдумано, не скомпилировано, не сшито, как лоскутное одеяло. Это с натуры, Саша. Это то, что я видела.

- Ну, вот интересно, знаете, что? Что там первые дни войны описаны. Ну, как бы вот чувствуется по настроению. А речь идет о Победе. О Вере в Победу.

- Когда ты бежишь в горящем поезде с Украины на Урал, живешь всю войну в подвале и при этом все понимаешь, живешь тем, чем живет страна. Все дети жили тем, чем жила страна. И вот ты видишь, сидя на бревнах во дворе в Челябинске салют Победы. И - как люди пляшут и радуются.

И ты понимаешь, ты уже все знаешь, что тебя нигде не сожгли в крематории, не зарыли в Бабьем Яру, не убили.

Люди же все это понимали и знали. Это только Запад делал вид, что никто ничего не видит и не знает.

Кстати, Саша, меня сегодня потрясло сообщение, по-моему, оно было в Газете. Ру: сидит президент там Латвии, человек по фамилии Левит, то есть, еврейская фамилия. И он объявил, что Латвия вообще не принимала никакого участия во Второй Мировой войне. Эта война, дескать, чужая для Латвии. С одной стороны, ее оккупировали фашисты и люди шли в фашистскую армию. С другой стороны, ее, мол, «оккупировали» СССР и советская армия, люди шли в эту армию. А сама Латвия, она не принимала участия в этой войне!

Но я-то училась с детьми из Латвии, родители которых погибли в гетто. А этих детей спасали партизаны в лесу. И этот еврей теперь возглавляет Латвию и говорит такие чудовищные вещи! В стране, где было уничтожено столько людей, в стране, где люди, действительно, сражались с фашистами. Вот это вот сейчас, сегодня он заявляет, что Латвия не принимала никакого участия! Эта война для нее чужая! Что это такое? И еврей при этом.

- Это очень странно… Почему все-таки от вашего стихотворения веет Победой? Почему в нем столько оптимизма?

- А потому что - Чувство Дома. Потому что мы воевали за свою страну. Не сдали ни сантиметра земли. А вся гитлеровская фашистская Европа, где был роддом фашизма, живя в тысячу раз лучше нас, имея экономику лучше, чем у нас, имея замечательно вооруженную армию, пришла нас убивать. Из своего дома пришла в чужой дом. А у нас было Чувство Дома.

- А сейчас оно у нас есть? Это Чувство... Не утрачено?

- У меня есть. У моих читателей есть. Получаю письма с Украины, получаю письма из Риги, получаю письма со всего глобуса. От людей, для которых Россия – это Чувство Дома.

- Что нужно сделать России, чтобы это чувство не девальвировалось, и не утрачено было?

- Ну, это зависит от качества личности каждого человека.

- Спасибо вам огромное.

А теперь - стихи.

* * *

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Да что вы знаете про нервную нагрузку?..

Противогаз. Воздушная тревога.

Бомбоубежище. Сосёт младенец блузку,

Нет молока, но в блузке есть немного.

Бинты кончаются. Кончаются носилки.

Наркоз для раненых – бутылки русской водки.

Особо ценятся окурки и обмылки,

А также ватники и толстые подмётки.

Мы отступаем, но за нами – Чувство Дома,

И страшной силой обладает это чувство,

Оно и есть военное искусство!

А без него – страна пылает, как солома.

Я в первом классе, шьём кисеты для махорки,

Они на фронте приближают час победный.

Победа курит, нет в её подкорке

Сейчасных надписей про табачок зловредный.

Победа курит, не давая спуску

Жестокой битве дьявола и Бога.

Бомбоубежище. Сосёт младенец блузку,

Нет молока, но в блузке есть немного.

Мы победим, за нами – Чувство Дома,

И страшной силой обладает это чувство,

Оно и есть военное искусство!

А без него – страна пылает, как солома.

…Без Чувства Дома – нет Победы, есть убийство.

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