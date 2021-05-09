Галина Босая и Евгений Вольтов выпустили ко Дню Победы клип на песню "Ветеран"

Съёмки проходили в Музей Победы на экспозиции «Подвиг Народа» Фото: Скриншот с видео

Галина Босая и Евгений Вольтов выпустили клип на песню "Ветеран" ко дню 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Песня представлена на всех цифровых площадках. Клип на неё снимали на экспозиции "Подвиг Народа" Музея Победы. Авторы рассказали, что в съёмках приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Невзоров, Леонид Леонидович Фёдоров, Евсей Яковлевич Рудинский и Климент Владимирович Яблоков.

Сегодня, 9 мая 2021, Россия и многие другие страны праздную День Победы в Великой Отечественной войне. Сайт KP.ru ведёт трансляцию празднования 76-й годовщины Победы.

Напомним, в феврале 2021 года президент России Владимир Путин наградил директора Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы на Поклонной горе в Москве) Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.