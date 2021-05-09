Как родителям и подросткам понять друг друга, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом и ждет ли Россию отключение от SWIFT

1 место. Почему женщины не любят других женщин

Обсуждаем с предпринимательницей, владелицей группы компаний «RUSMODA» Оксаной Лаврентьевой, почему распространена мизогиния в женской среде, как оградить себя от ненужных мнений других людей и почему важно крепко стоять на ногах и самой зарабатывать (слушать)

2 место. Отцы и дети: как родителям и подросткам понять друг друга

Подростки обсуждают вместе с психологом, с какими проблемами в отношениях со своими родителями они сталкиваются сегодня и как их решать. Родителям очень полезно такое (послушать)

3 место. Что значит День Победы и как донести ценность этой даты до современной молодежи

Подростки обсуждают вместе с историком, что они знают о Великой Отечественной и как говорить с молодежью о войне (слушать)

4 место. Почему Лера Кудрявцева - зловещая долина? Дочь Михаила Ефремова с правдой о российском телевидении

Наши предвзятые телекритики Егор Арефьев и Сергей Ефимов обсуждают главные телесобытия недели и те, которые себя за них выдают (слушать)

5 место. Александр Цыпкин - про майские: Такие длинные праздники – это беда нашей страны

Писатель, автор сценария к сериалу «Беспринципные» Александр Цыпкин рассуждает, нужны ли стране длинные выходные, где дороже отдыхать - в Крыму или на Мальдивах, сменится ли власть в Петербурге и почему в России люди не умеют обращаться с деньгами (слушать)

6 место. «Верховный правитель России»: Жириновский предложил переименовать должность президента

Владимир Вольфович рассказывает, как надо бороться с пандемией, сколько дней должны длиться праздники, как он относится к инициативе объединить регионы и к чему приведет киргизско-таджикский конфликт (слушать)

7 место. Никита Кричевский: Мы сами отключимся от SWIFT и перекроем углеводородные краники в Европу

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский рассуждает, не слишком ли часто и много нас штрафуют, кого отнести к среднему классу, должна ли Россия по собственной воле отключиться от SWIFT и что должен был ответить Володин саратовской бабушке (слушать)

8 место. Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом: правда и вымыслы

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают, сколько воодрузителей знамен было и кого из них считать настоящим героем (слушать)

9 место. Светлана Сурганова: «Волчица» - это песня о вечной непроходящей любви, которая не умирает даже когда одного из возлюбленных уже нет

Песня «Волчица» группы «Сурганова и Оркестр» заняла первое место в хит-параде Радио «Комсомольская правда». Мы дозвонились Светлане с поздравлениями, а заодно расспросили о готовящемся альбоме и самом счастливом времени в жизни (слушать)

10 место. Чтобы удача сегодня была на вашей стороне, нужно кинжал скрывать за улыбкой

Путь воина: лайфхаки древних мастеров, которые помогут победить конкурентов (слушать)