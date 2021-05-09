«Ваша сила - это очень круто»: песня «День победы» тронула американцев

Российский блогер рассказал жителям Лос-Анджелеса о Великой Отечественной войне Фото: www.youtube.com

Проживающий в Калифорнии российский блогер Глеб Маврин накануне 9 мая решил провести эксперимент. Он подготовил специальный выпуск, в котором рассказал гражданам США о нашем Дне Победы. В видеосюжете, выставленном на Youtube.com, автор канала GlebaTV, находясь за рулем своей машины, говорит: «Мне захотелось поделиться с американцами нашей культурой.

Нашим главным праздником, рассказать им, спросить у них, что они знают о Второй мировой». На заднем сиденье в это время находились два чернокожих парня - типичные персонажи лос-анджелесской улицы и, кстати, рьяные участники движения BLM («Черные жизни имеют значение»).

- Парни, что вы слышали о Второй мировой войне? - спросил их Маврин.

- Это война между Россией и США? Кто там был? Фиг знает не помню. Россия и кто? - чесали затылки парни. - А, Германия, точно, - воскликнул один из них после подсказки. - Извини, я промахнулся.

Блогер рассказал своим пассажирам, что в войне погибли 25 миллионов жителей Советского Союза (на самом деле, тоже промахнулся - жертв было 26,6 миллиона. - Ред.).

- Каждый год на 9 мая у нас большое празднование. Для нас это святой праздник, очень значимый. У нас проводится большой парад, - пояснил россиянин.

Американцы были поражены:

- С ума сойти. 25 миллионов человек! - медленно произнес один из них. - Нам в школе об этом не говорили. Правильно, нужно отмечать этот день!

А когда блогер сообщил давно известную в нашей стране истину, что у нас нет ни одной семьи, где бы не было погибших или раненых в той войне, у одного из афроамериканцев на глаза навернулись слезы. Он просто не мог этого осознать.

Под занавес Маврин поставил знакомым песню «День победы» в исполнении Льва Лещенко, а потом перевел им ее слова. Американцы пришли в восторг.

Их поразило то, что с войны вернулись не все, но это все равно была победа.

- Песня звучит как клятва верности. Ваша сила - это очень круто! - признались слушатели. И сказали, что у них появилось желание приехать когда-нибудь в Россию и своими глазами увидеть, что за люди живут в ней.

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