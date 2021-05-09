Отец Александра Домогарова, муж Елены Этуш, дед Полины Гагариной, свёкр Розы Сябитовой – герои-фронтовики

Елена Ваенга повела сына на военный парад в Екатеринбурге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По-разному народные любимцы сегодня отметили великий праздник. Одни опубликовали фотографии своих героических отцов и дедов, которые были на фронте. Другие поделились списком любимых фильмов о войне и военными песнями. Третьи разместили фото с праздничных мероприятий, которые посетили.

Певица Полина Гагарина опубликовала в Инстаграме фотографии своих деда и прадеда. Оба прошли войну:

- Вечная память героям!!! Передавать, рассказывать их истории своим детям наш долг и благодарность за жизнь и мирное небо над головой! С великим днём всех нас!

Народный артист Александр Домогаров рассказал о своем отце:

- Для меня этот день Святой Праздник! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!!!Отец мой воевал!

Юрий Львович Домогаров родился 15 января 1915 года. В годы Великой Отечественной войны после второго курса ВГИКА ушел на фронт в составе первой фронтовой бригады театра Красной Армии. В 1942-м под Ржевом получил тяжелейшее ранение, после чего был комиссован. Однако продолжал служить в кадрах артиллерии. Ну, а после увольнения из армии работал руководителем Москонцерта (Росконцерта), был директором ЦДАМТ им. Натальи Сац. Награжден Орденом Отечественной войны I степени. Орденом Красного Знамени.

Журналистка Алена Долецкая рассказала о своих родителях: «Светлая память и низкий поклон всем и каждому, кто за нас бился, выжил и отдал жизнь. Стасик Долецкий и Кира Даниель-Бек, военные хирурги, 2й Белорусский фронт, 1945».

Журналистка Алена Долецкая рассказала о своих родителях

Роза Сябитова написала на своей страничке в соцсети:

- Спасибо нашим дедам за ПОБЕДУ!

Мой свекор Сябитов Асман (Анатолий Иванович), дедушка моих детей, ушёл на фронт в 17 лет, изменив дату рождения, так не брали.

Вечная память всем ветеранам ВОВ, которые не дожили до этих праздничных дней!

Низкий поклон за чистое небо над нашими домами!

Сябитов Асман

Елена Этуш написала в Facebook: "Мой любимый, великий, героический муж! С Днём Победы!"

Девятнадцатилетним парнем Владимир Этуш записался добровольцем на фронт и поступил в школу военных переводчиков. На фронте попал в стрелковый полк, сражался под Ростовом-на-Дону, в горах Кабарды и Осетии, воевал в Ингушетии, принимал участие в освобождении Донской земли, Украины. Награждён орденом Красной Звезды.

В 1943 году в Запорожской области был тяжело ранен. В феврале 1944 года был комиссован в звании старшего лейтенанта.

Владимир Этуш

Актриса и режиссер Рената Литвинова составила список своих любимых военных фильмов: «Машенька», «Крылья», «Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Баллада о солдате», «Случай с Полыниным», «Иваново детство», «Был месяц май», «Они сражались за Родину», «Горячий снег», “Мой добрый папа»...

Рената Литвинова составила список своих любимых военных фильмов

Актриса Евгения Крюкова поделилась видео, которое пробирает ее до слез: «Солист группы РАМШТАЙН Тилль Линдеманн поёт песню «Любимый город» , которую ему пела в детстве его Мама!

С Великим Праздником нас всех! С Днём Победы! Спасибо за то, что можем радоваться каждому дню! Пусть ничего подобное никогда не повториться!!!!!!»

Елена Ваенга повела сына на военный парад в Екатеринбурге. «Были заданы пара вопросов военным..... ответы заставили задуматься ... над собственным поведением», - иронично написала певица.

Анна Нахапетова записала рассказ о своей героической бабушке Галине Антоновне Прокопенко. Бабушка была подпольщицей на Криворожье. Рассказывает о ней ее сын, то есть отец Анны, режиссер Родион Нахапетов. Его героическая мать была связной подпольной организации «Родина» на Украине.

Она получила задание перейти через линию фронта и передать от партизан важные сведения в действующую армию. На этом пути на нее выпали тяжёлые испытания: она попала в плен, была приговорена к смерти. Ей был всего 21 год. Из плена она бежала. И все-таки выполнила задание подпольщиков, а возвращаясь обратно, попала под страшную бомбёжку в городе Пятихатка. Это случилось в январе 1944 года. Во время этой бомбёжки у нее начались роды. Так появился на свет Родион Нахапетов. К счастью, все закончилось благополучно. Сына она назвала Родионом в честь своего отряда «Родина».