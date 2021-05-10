Спартак - Химки: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ

"Спартак" будет сражаться за Лигу Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 10 мая, в последний день длинных майских выходных 2021 года, в столичном Тушино будет сыгран последний матч 29 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" на своем поле примет подмосковные "Химки". Встреча решит очень многое в гонке за места в Лиге Чемпионов.

Все дело в том, что пару дней назад в Химках "Локомотив" сыграл вничью 0:0 с "Динамо". И после этого результата в таблице по 53 балла у "Локо" и "Спартака". А значит в случае успеха в матче с химчанами команда Тедеско сможет перед последним туром выйти на чистое второе место, став фаворитом в битве за Лигу Чемпионов.

Ну а что же будет в матче Спартак - Химки? В первом круге именно в ворота химчан забил первый гол Кокорин, уже уехавший в Италию. "Спартак" тогда выиграл 3:2. Клуб из города Химки крушит много кого в этом сезоне. Последние два матча - две победы (повержены Динамо 1:0, Урал 1:0).

Играющий в "Химках" спартаковец Мирзов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И перед игрой в Тушино команда твердо стоит на 8 месте. Расклады букмекеров предельно просты. Прогноз на матч Спартак - Химки это уверенная, почти сокрушительная победа команды Тедеско. Но все знают, что "красно-белые" в этом составе способны на неожиданности.

Матч "Спартак" - "Химки" начнется 10 мая 2021 года в 19:00 по московскому времени. Увидеть онлайн бесплатно игру Спартак - Химки будет невозможно. Смотреть матч Спартака в прямой трансляции из Тушино можно будет на канале "Матч Премьер", начиная с 18:55 по московскому времени. Комментаторами будут Константин Генич и Александр Аксенов.