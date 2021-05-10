«9 мая превратится в День всех русских побед»: Егор Холмогоров ответил Ксении Собчак

Концепция нашего общества состоит в том, что это праздник, военный праздник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тот самый случай, когда ожидания оправдываются. Чем ближе День Победы, тем чаще всяческие «патриоты» пишут либо о том, что праздник вообще надо отменить, либо, что россияне не понимают самой сути этого праздника. Так и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак отметилась у себя телеграме постом, что всё не так и даже привела пример, как надо:

«Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. У Израиля, например, есть интересная традиция. В апреле там отмечают День Катастрофы — в память о евреях, погибших во второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби».

Такой шаг — естественный и логичный для либеральной интеллигенции, считает публицист Егор Холмогоров. Такие заявления делают иноагенты, иногда буквальные, иногда ментальные. Для них недопустимо, когда Россия напоминает агрессивному внешнему миру о своей военной мощи, и что мы что мы по-прежнему обороноспособны и морально готовы встретить любую новую агрессию и её отразить.

- Я думаю, что этого никогда не будет, - уверен Холмогоров. - Концепция нашего общества состоит в том, что это праздник, военный праздник. Я думаю, что по мере того, как ветеранов Великой Отечественной становится все меньше и меньше, а сама война, она уходит за исторический горизонт, этот праздник будет все больше эволюционировать в день вообще всех русских побед, начиная от битвы на Чудском озере и Куликовом поле, до самых современных побед. Наличие такого праздника, дня национального триумфа, этих людей и не устраивает. Поэтому они и предлагают альтернативные варианты.

И пример Израиля к России не применим, считает публицист. Исходные данные совершенно другие.

- Понятно, что в Израиле существует традиция скорби. Потому что главным содержанием для второй мировой для еврейского народа был именно Холокост, геноцид. Россия тоже понесла огромные потери в войне, но главным её содержанием была победа. Поэтому и логично нам праздновать её в ряду других побед.

Что ж, будет и следующий год, и 77-я годовщина Великой Победы. Тогда мы тоже увидим подобные посты и высказывания. Сотрясание клавиш и воздуха. А мы так и продолжим гордиться нашими дедами и их победой.