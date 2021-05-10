В Германии призвали сохранить память о погибших жертвах нацизма

Глава правительства ФРГ призвала продолжить осмысление прошлого Фото: REUTERS

Глава правительства ФРГ в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе призвала продолжить осмысление прошлого и указала на необходимость сохранения памяти о жертвах нацизма. Высказывание канцлера Ангелы Меркель опубликовал пресс-секретарь правительства Штефан Зайберт:

– Нашей неизменной ответственностью остается сохранить память о миллионах людей, погибших в годы национал-социалистической тирании.

Глава МИД Германии Хайко Маас опубликовал твит, в котором выразил благодарность всем, кто спасал мир в годы войны и напомнил о том, что идея фашизма жива и сегодня:

– Мы благодарны всем, кто рисковал своей жизнью и жертвовал миллионы раз, чтобы освободить мир от фашизма. К сожалению, даже сегодня идея фашизма не искоренена полностью. Мы должны вместе отстаивать демократию и свободу каждый день.

В свою очередь министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел ФРГ Михаэль Рот призвал создать в столице Германии мемориальный комплекс, посвященный жертвам нацизма во всем мире, напомнив, что в Берлине до сих пор нет мемориала в память людей, погибших от рук нацистов на территории СССР:

– Нам нужен наконец общий мемориал всем жертвам, чтобы отдать дань страданиям всех пострадавших стран. – написал он.