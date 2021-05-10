Выборы в Шотландии выиграли сторонники отделения от Великобритании

Шотландская национальная партия (ШНП) и Партия зеленых получили 72 из 129 мест в парламенте Фото: REUTERS

После окончания подсчета голосов на выборах в парламент Шотландии, впервые прошедших после выхода Великобритании из Евросоюза, выяснилось, что две партии сепаратистов (Шотландская национальная партия (ШНП) и Партия зеленых) получили 72 из 129 мест в парламенте. Это несколько меньше, чем ожидалось, но, тем не менее, вполне достаточно, чтобы на официальном уровне продолжить курс на независимость Шотландии.

Никола Стерджен, лидер ШНП, занимающая пост главы правительства Шотландии, уже заявила, что сепаратисты обязаны выполнить свои предвыборные обещания и провести референдум о независимости Шотландии.

– Всем политикам в Вестминстере, которые пытаются помешать этому, я бы сказала две вещи. Во-первых, вы бросаете вызов не ШНП - вы бросаете вызов демократической воле народа Шотландии. А во-вторых, у вас ничего не получится. Будущее Шотландии определяет только народ Шотландии, и ни один вестминстерский политик не должен и не может этому препятствовать. – цитирует ее Scotsman.

Согласно программе, с которой ШНП шла на выборы, референдум по вопросу независимости должен состояться до 2023 года. При этом в партии придерживаются мнения, что сам референдум необходимо провести в четком соответствии с международными нормами, чтобы его результаты были признаны всем миром.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (а именно его имеет в виду Стерджен, говоря о вестминстерских политиках) является непримиримым противником референдума об отделении Шотландии. В связи с этим ШНП несколько радикализировалась и теперь предлагает в новом парламенте для начала принять постановление о проведении референдума, чтобы заставить Лондон оспорить это решение в суде.

– Если Борис Джонсон захочет нас остановить, ему придется подавать в суд. Если он этого не сделает, то референдум по определению будет законным. Если он это сделает, решение – за судами. – предлагает Стерджен.