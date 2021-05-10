Наркоманам можно, ветеранам – нет: власти Нью-Йорка запретили проведение парада

Бесчисленные марши движения «Жизни черных важны» без каких-либо проблем получали от чиновников разрешение на проход по городу, либо проводились без таковых, и мэрия не чинила их участникам никаких препятствий. Фото: REUTERS

Каждый последний понедельник мая в США отмечается День памяти, в ходе которого чтят память американских военнослужащих, погибших в многочисленных вооруженных конфликтах и войнах, включая Вторую мировую.

Традиционно в этот день американские ветераны выходят на парады.

В этом году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался выдавать разрешение на проведение ветеранского парада в День памяти, который должен был пройти по одному из районов Большого Нью-Йорка – Статен-Айленду, передает FoxNews.

Заявка на проведение парада была подана еще в феврале, но вчера мэрия отклонила просьбу ветеранов, сославшись на действующие ограничения, связанные с эпидемией COVID-19.

При этом Билл де Блазио на прошлой неделе лично приветствовал парад сторонников легализации марихуаны в городе, которые запустили в небо огромную надувную самокрутку с наркотиком. Городской голова также шествовал в этому году впереди колонны, маршировавшей по Манхэттену в День святого Патрика. Бесчисленные марши движения «Жизни черных важны» без каких-либо проблем получали от чиновников разрешение на проход по городу, либо проводились без таковых, и мэрия не чинила их участникам никаких препятствий.