Бизнес на победе: зачем лидер группы "Раммштайн" запел по-русски

Тилль Линдеманн на концерте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9 мая Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, нас сильно осчастливил. В ютубе появился клип на песню "Любимый город", которую он поет на русском языке. Песня стала саундтреком к фильму Бекмамбетова "Девятаев". Вроде бы, по словам Линдеманна, он сам захотел исполнить эту песню, потому что ее пела мама. Вроде бы, мы должны радоваться. Но что-то мне как-то безрадостно. И, видимо, не только мне, раз комментарии к клипу немедленно отключили.

Мне не нравится бэкграунд Тилля. Почему человек, которые продает именные вибраторы "Доктор член", который записал порноклип с русскими девушками - вдруг поет в военно-патриотическом фильме про нашего летчика? Почему он так по-хозяйски ходит по Эрмитажу? Почему он поет нашего Утесова?

Но, допустим, я бы не знал, кто такой Тилль Линдеманн. Но ведь, положа руку на сердце, поет-то он тоже ужасно. Такое ощущение, что вообще не понимает о чем: неуместно кривляется, по-дурацки интонирует. (Что в принципе странно, ведь по-русски Тилль говорит очень хорошо). Раздражает пирсинг и сам выбор песни Утесова.

А еще (и это для меня самого стало открытием) - все-таки я в ментальном смысле жертва Второй мировой. До дрожи неприятно слушать немецкий акцент в этой песне. А уж как неприятно ветеранам это слушать - не могу себе и представить.

Впрочем, с Линдеманна взятки гладки. Он фрик-звезда и делает шоу-бизнес. Куда больше вопросов вызывает то, что "Любимый город" Линдеманну заказали в качестве продвижения фильма "Девятаев". Может, хотели, как лучше, а ощущение стеба на покидает.

Кто из иностранных звезд поет наши военные песни

Исполнение Линдеманна заставило меня вспомнить, а кто вообще из зарубежных исполнителей поет наши военные песни.

До 50-х годов во всем мире профессиональные певцы должны были уметь петь русские песни и арии. Если не пели, то не могли считаться профессионалами. Сейчас традиция забыта, но тем не менее, зарубежных звезд, поющих по-русски, немало и хватило на целый хит-парад.

"Соловьи" от чеха Карела Готта

Карелла Готта (1939-2019) называли чешским королем поп-музыки. Он исполнил массу хитов, а более молодому поколению известен как исполнитель саундтрека к знаменитому мультфильму о пчелке Майе, популярном в нашей стране в девяностые. В репертуаре Карела было немало песен на русском языке. А в двухтысячные он частенько выступал с Ансамблем Александрова. Вот, к примеру, запись легендарной "Калинки".

А вот "Соловьи" от "чешского соловья". Акцент у Карела есть, но легкий и приятный. А уж как поет...

"Дорогая моя Москва" от Мирей Матье

"Гимн Москвы лучше Мирей Матье никто не спел, это мое глубокое убеждение", - говорит Елена Этуш, вдова актера Владимира Этуша. (Как известно, Владимир Абрамович был большим поклонником творчества Матье).

Конечно, запись выступления на "Спасской башне" от 2013 года не самого лучшего качества, но можно себе представить, как тяжело было Матье: петь на пощади, на холодном ветру, да еще в сопровождении военного оркестра. А ведь Мирей на тот момент было уже 67 лет! Спустя несколько лет Матье повторила подвиг.

Австралийский хор Dustyesky "На поле танки грохотали"

Австралийские фермеры из крошечного городка Маллумбимби не имеют профессионального музыкального образования, не знают русского языка, но поют русские песни.

Мужики называют себя "суровыми рыбаками из Мурманска". Смысла песен публике не раскрывают, полагаясь на музыку:

- Эти песни полны боли и отчаяния, но приносят любовь и радость, - говорят они.

Хор особенно громко прозвучал в прошлом году во время пандемии, записав на самоизоляции песню "На поле танки грохотали"

Хор народно-освободительной армии Китая "Вставай, страна огромная"

В Китае нашу хоровую музыку обожают. И это неудивительно, ведь первая леди Китая - Пэн Лиюань - популярная исполнительница народных песен. Она - ярая фанатка нашего Ансамбля Александрова. А однажды во время визита в Россию товарищ Пэн даже исполнила с александровцами "Смуглянку" на понятном русском языке.

Запись легко найти в интернете, а я предлагаю послушать китайскую версию песни "Вставай, страна огромная" от Народно-освободительной армии Китая.

Первая леди лично руководит Академией искусств этой армии.

Серж Генсбур "В лесу прифронтовом"

Серж Генсбур многим известен как отец актрисы Шарлотты Генсбур и исполнитель эротических песен в дуэте с Джейн Биркин. Меж тем в репертуаре Сержа есть песня "В лесу прифронтовом" композитора Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского, написанная в 1942-1943 годах.

Я не умею читать по-русски. Этой песне меня научила мама. Я попросил племянницу записать текст латиницей, а потом его выучил, - рассказывал Серж. (Его родители были родом из Российской империи).

Корейский ансамбль "Почхонбо", "Смуглянка"

Известный корейский ансамбль "Почхонбо" исполняла много наших военных песен. Правда, некоторые слова солистка ансамбля Ким Гван Сук произносила на свой лад: "Только быт наш одним не хорщу", - пела она в песне "Потому что мы пилоты".

К сожалению, в 2018 году солистка ансамбля скончалась от инфаркта в возрасте 54 лет, а ансамбля больше не существует. Но несколько русских песен в их исполнении выложено в сети.

Предлагаем послушать "Смуглянку", собравшую два миллиона просмотров.

Хелен Фишер "Полюшко-поле"

Могут ли немцы хорошо петь русские военные песни? Конечно, могут. Взять, например, Хелену Фишер. В ее репертуаре есть наши военные песни. Поет Хелена и другие русские песни и неспроста, ведь до четырех лет она жила в России. Кстати, по данным Форбс, Фишер входит в десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц мира, опередив Селин Дион и Бритни Спирс. На знаменитом концерте в Кельне 50-тысячный зал фанатов Фишер встал, исполняя "Полюшко-поле."

Правда, то же "Полюшко" в исполнении хора народной полиции Китая звучит выразительнее:

Норвежский королевский оркестр "Прощание Славянки"

Элитный норвежский хор одновременно поет и играет на духовых. (Не одновременно, а поочередно, конечно, но это тоже трогательно). В интернете куча записей, как норвежцы поют "Прощание Славянки", маршируя по улицам Осло. А один раз оркестр был в Москве и исполнил песню в студии центрального телевидения.

Грузины поют "Эх, дороги"

А это видео стало хитом ютуба. Обычное грузинское застолье переросло в пение русских песен.

Кажется, что все из вышеперечисленного намного лучше, чем "Любимый город" в исполнении Линдеманна. Но если кто-то хочет послушать, как поет Тилль, то вот запись для сравнения:

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