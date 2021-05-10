«Да, это разводка»: Илон Маск обрушил курс криптовалюты тремя словами

Илон Маск в телешоу Saturday Night Live. Фото: YouTube

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая в качестве приглашенного ведущего в известной юмористической передаче Saturday Night Live на канале NBC, сделал несколько неожиданных заявлений, одно из которых резко и негативно повлияло на курс криптовалюты Dogcoin.

В частности, Маск признался, что страдает синдромом Аспергера.

– Мое выступление сегодня - действительно историческое, ведь я - первый человек с синдромом Аспергера, который стал ведущим SNL. Или, по крайней мере, первый, кто в этом признался. Но просто так работает мой мозг.

Таким образом предприниматель оправдал свое, мягко говоря, неординарное поведение: странные высказывания в соцсетях, употребление наркотиков в прямом эфире и прочее.

Синдромом Аспергера называют одно из нарушений аутистического спектра, которому свойственны проблемы с коммуникацией, сочетающиеся с повторяющимися, шаблонными моделями поведения. При этом речь и интеллектуальные способности людей с данным расстройством находятся в пределах нормы.

Что же касается Dogcoin, то Маск на шоу заявил, что он был задуман как своего рода шутка, однако сумел окрепнуть и занять достойное место в ряду прочих криптовалют.

Отвечая на вопрос участника программы относительно Dogcoin, предприниматель сказал: «Да, это была разводка».

Последствия не заставили себя ждать: Dogcoin, стоимость которого до начала шоу с Маском составляла $0,66, резко пошел вниз. После окончания передачи он стоил уже $0,5 и продолжил падать.

Ранее фанаты криптовалюты ожидали от Маска поддержки и надеялись на укрепление Dogcoin на фоне хороших новостей. Но что-то пошло не так.