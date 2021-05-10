Немец-перец-колбаса: Каким получился сериал по роману Александра Терехова

Кадр из сериала "Немцы".

Напишет, скажем, писатель Иванов колосс «Тобол» о больших ворах, движущих своей алчностью фронтир, и мощь, и православное зодчество, — выйдет у режиссера Зайцева очередное пустозвонство о том, что все мы браво-ребятушки и наша слава русская держава. Сочинит «Ненастье» — о злой поре, кующей из воинов империи залихватских мерзавцев-опричников, — получится у режиссера Урсуляка фильм про героев-интернационалистов, что слегка оступились, но остались такими же бесконечно славными ребятами. Сделает писатель Александр Терехов «Каменный мост» о магической силе империи — и поставит по нему режиссер Островский фильм «Волк» про то, как он, маленький человек из Житомира, с детства ненавидел Комитет государственной безопасности СССР.

Тереховский роман «Немцы» был о том, что страна оккупирована врагом. Что ее управленческий класс — душители, грабители, мучители людей без всякой идеологии, кроме Хапка. Для этого все чиновное сословие в книге носило немецкие фамилии — что являлось формальным объяснением радикального названия и смысла. К секте иноприродных паразитических существ автор, очевидно, причислял и себя — ибо герой Антон Эбергард занимал ту самую должность, в которой Терехов трудился 9 лет, постигая дао коррупционных схем и место в них пресс-секретаря одной из префектур столичного города. Антон вел горестную жизнь плута, отщипывая мелкие крохи пиар-бюджетов, и однажды взялся посредничать в заносе больших сумм первой леди города. Бизнес-подход (т.е. возможность озвучить интересное предложение) стоил, помнится, миллион долларов США, которые и канули в закромах мэрши, ибо на желанном месте уже кормилась какая-то ее родня, — а крайним бывшие владельцы назначили плута. И счетчик включили.

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Снять это дословно не было никакой возможности: мэр давно уволен, эмигрировал и почил, а истории про «вот как было в прежни годы, когда не было свободы», зрителям не нравятся. Есть и сейчас в стране кого пощупать за вымя, но публично такой разговор не прокатит — так что авторы благоразумно перенесли действие в неведомый город Ворошиловск Гвардейской области, говоря языком фильма — «город N в стране на букву Р». Ну, пусть — в конце концов, в том же городе шло действие «Ревизора», а вышло все равно объемненько.

Однако перенос убил заглавную аллегорию: мало ли в стране мест компактного немецкого проживания? Гвардейск этот — может, у них там гнездо? Так что чиновных немцев и семью Эбергарда обрусили почти поголовно — и теперь каждый второй зритель в комментах недоумевает по поводу названия. Киношный Антон, хоть и служит при власти, похож на огородное пугало: ходит в трениках, бейсболке и жеванном пальто шинельного вида, служил в десанте и сыплет латинскими изречениями. У него сложные отношения с матерью, дочерью, хахалями дочери, первой женой, ее сожителем, другом, редактором, сослуживицей и отличные отношения с одним только братом-дебилом, служащим в автосервисе и подозреваемом в маньяцких наклонностях. Когда он вступает в жульнические связи с густой сетью махинаторов и мздоимцев — ни один сценарист не объяснит, как этому клоуну удастся прожить все 10 серий и почему всесильный губер, грозный мэр и вся королевская рать не в силах прибить распрыгавшуюся блоху. Поскольку коррупция, честно признаться, неимоверно скучна, для разогрева публики подгоняют маньяка, чокнутых афганских ветеранов и подросшую дочь с оппозиционными задвигами и слабостью на передок (в книге ей 11 лет).

В сухом остатке: бой коррупции в городе N дан нешуточный. Герой то вор, то судья, то фашист, то освободитель, то на «вольво», то на трамвае, то бьет всех женщин, то огребает от всех мужчин, не смотри, что десантник, — словом, сценаристы никак не договорятся меж собой, про что кино и кто из них вообще сценарист (в титрах начала и конца: «Автор сценария и режиссер Стас Иванов», «Авторы сценария Максим Есаулов, Денис Латыпов при участии Юры Сапронова», «Авторы сценария Стас Иванов, Елена Топильская, Денис Латыпов, Максим Есаулов» — Юра Сапронов из списка изъят и перенесен в список продюсеров; и вот эти люди борются у нас с коррупцией, да). Так что весь груз достоверности возложен на исполнителя главной роли Евгения Коряковского, без которого была бы вообще беда, а так вроде и ничего, многоплановый образ. Линии маньяков секутся с коррупционерами, оппозиция с афганцами, бабские дрязги с подростковой ломкой — короче, нелегка ты, жизнь под оккупантами.

Кинематограф, как и было сказано, мельчит большую литературу.

Особенно у нас, в стране на букву Р.

«Немцы», 2021. По роману Александра Терехова. Реж. Стас Иванов.

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