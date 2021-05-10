Более 200 тысяч французских военных поддержали письмо Макрону с предупреждением о гражданской войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные чины написали новое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также его правительству. В нем они предупредили о грядущем распаде страны. Послание опубликовано в еженедельном издании Valeurs actuelles, а имена его авторов и подписантов не разглашаются. Тем не менее, как утверждает издание, письмо поддержали уже больше 200 тысяч человек.

- Ненависть к Франции и ее истории становится нормой, - говорится в послании. - Фактически, в стране уже тлеет гражданская война. Речь идет в буквальном смысле о выживании нашей страны. Мы рассчитываем увидеть от властей какие-то действия, чтобы спасти Францию.

Это уже не первое подобное послание Макрону от людей в погонах. Хотя во Франции военнослужащим на законодательном уровне запрещено высказываться по вопросам политики и религии. Но в конце апреля этот запрет не остановил группу отставных генералов, открыто высказавшихся об опасностях, которые несут с собой исламисты. По их словам, во Франции уже есть целые районы, которые фактически не контролируют власти и полицейские, порядки в которых устанавливают радикалы. Они предупредили о грядущей гражданской расовой войне и расколе Пятой республики.

В Елисейском дворце жестко осудили военных за такие высказывания. Больше того, отставным генералам за такую вольность пригрозили лишением воинского звания. Вероятно, поэтому новое послание оказалось полностью анонимным. Его авторы открыто высказываются в поддержку старших товарищей:

- Они бойцы, заслуживающие уважения. Но к ним отнеслись как к мятежникам, хотя единственное их прегрешение состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее падение, которое очевидно уже всем.

И если счет поддержавших обращение идет на сотни тысяч, то официальные власти Пятой республики отнеслись к нему прохладно.

- Это анонимное письмо, и мы не знаем, кто на самом деле его авторы, - высказалась министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рюнаше. - Отмечу, что в этом письме используются обороты, характерные для риторики крайне правых. Стоит подчеркнуть, что одно дело — указывать на факты, и совсем другое — призывать к массовым беспорядкам.

А руководитель французского министерства внутренних дел Жеральд Дарманен просто посоветовал военным, если их что-то не устраивает, идти на выборы и пытаться пробиться во власть.